CHE TEMPO CHE FA/ Ospiti e anticipazioni: Roby, Francesco Facchinetti e molti altri (puntata 23 aprile 2017)

Che tempo che fa (foto da Facebook)

CHE TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 APRILE 2017: MICAELA RAMAZZOTTI E ELIO GERMANO - Dopo la pausa della domenica di Pasqua, la scorsa settimana, Fabio Fazio torna in pista con un nuovo appuntamento insieme a Che tempo che fa e Che fuori tempo che fa, il varietà che conduce sul piccolo schermo di Rai 3. I primi nomi annunciati per la serata di oggi sono quelli degli attori Micaela Ramazzotti e Elio Germano, che hanno lavorato insieme sul set de “La tenerezza”, il nuovo film diretto da Gianni Amelio in uscita il prossimo 24 aprile 2017. Micaela ed Elio vestono i panni di una coppia di coniugi, Michela e Fabio, che appena trasferiti a Napoli sconvolgeranno completamente la vita di Lorenzo (Renato Carpentieri), in passato avvocato. All’interno dello studio di Che tempo che fa farà poi capolino David LaChapelle, celebre fotografo di origini statunitense: i suoi lavori sono attualmente in mostra a Venezia, presso la Casa dei Tre Oci. Spazio alla musica, grazie alla presenza di Jain, giovanissima cantautrice francese che nel 2015 ha rilasciato l’album “Zanaka” (canterà il grande successo “Come” stasera?), e anche a quella dell’artista torinese Willie Peyote. Per concludere, ci sarà anche il Ministro della Giustizia Andrea Orlando.

CHE FUORI TEMPO CHE FA, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 APRILE 2017: ROBY E FRANCESCO FACCHINETTI - Subito dopo la conclusione di Che tempo che fa, Fabio Fazio farà accomodare nuove personalità al tavolo di Che fuori tempo che fa: come sempre, non mancheranno le presenze fisse (o quasi fisse) di Nino Frassica, Gigi Marzullo, Luciana Littizzetto, Orietta Berti e Vincenzo Salemme. Insieme a loro ci saranno anche i Facchinetti, sia Roby che Francesco: i due racconteranno qualche dettaglio in anteprima in merito al viaggio che hanno fatto per “50 modi per far fuori papà”? L’avventura prenderà il via martedì 25 aprile 2017 sul piccolo schermo di Rai 2, e la curiosità del pubblico di fronte alla proposta, naturalmente, è alle stelle. Su Rai 3 farà poi capolino anche un conduttore molto noto: Roberto Giacobbo, volto di Voyager, ha da poco pubblicato il libro “L’uomo che fermò l’apocalisse” con Valeria Botta. La musica verrà poi rappresentata dal giovanissimo violinista di talento Giovanni Andrea Zanon, e Fazio introdurrà anche il ciclista Elia Viviani. Per concludere, a Che fuori tempo non mancherà l’attrice Stefania Rocca, attualmente impegnata nella fiction di Rai 1 “Di padre in figlia” nei panni di Franca Franza.

© Riproduzione Riservata.