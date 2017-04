CUCINE DA INCUBO 5/ Anticipazioni: video, la prossima tappa di Cannavacciuolo (puntata 23 aprile 2017)

Antonino Cannavacciuolo (LaPresse)

CUCINE DA INCUBO 5, ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 APRILE 2017: VIDEO PROMO - Antonino Cannavacciuolo è pronto ad entrare nuovamente in campo: stasera, domenica 23 aprile 2017, il Nove trasmette la sesta puntata di Cucine da Incubo 5 in prima tv, e il video promo rilasciato sulla pagina Facebook ufficiale del canale promette scintille, fin dall’arrivo dello chef sul posto. Nelle immagini si vede infatti Antonino Cannavacciuolo appena sceso dalla macchina: guardandosi attori non può fare altro che domandarsi se sia finito in uno zoo. In effetti, davanti a lui, ci sono diverse riproduzioni di animali (una mucca, un elefante, un cavallo e una giraffa) a grandezza naturale. Il volto di Cucine da Incubo, alla fine, riesce a trovare l’ingresso del locale protagonista: siamo a Crema, a “Il Pappagallo”.

La clip si interrompe proprio nel momento in cui chef Cannavacciuolo varca la soglia del ristorante, augurandosi di non dover magiare dei croccantini: che cosa troverà dietro? Quali preziosi consigli si deve preparare a sfoderare? Il popolo dei social sembra entusiasta anche solo di fronte alle immagini di anticipazione: “Grande Antonino”, “sei troppo forte” scrivono infatti alcuni utenti. Curiosi di scoprire cosa succederà? Il nuovo appuntamento con Cucine da Incubo prederà il via a partire dalle 21.15 sul Nove.

© Riproduzione Riservata.