DOMENICA IN/ Ospiti e anticipazioni: Don Backy, Simona Izzo e molti altri (oggi 23 aprile 2017)

Domenica In (foto da Facebook)

DOMENICA IN, OSPITI E ANTICIPAZIONI PUNTATA 23 APRILE 2017: DON BACKY, SIMONA IZZO E MOLTI ALTRI - Pippo Baudo torna puntuale sul piccolo schermo di Rai 1 oggi, 23 aprile 2017, alla guida di una nuova puntata di Domenica In: tanti i nomi annunciati per l’appuntamento odierno, che darà grande spazio al mondo della musica e del cinema. Gli attori Maurizio Casagrande e Barbora Bobulova faranno capolino al fianco di Simona Izzo: con un faccia a faccia insieme al presentatore avranno occasione di ripercorrere alcune delle tappe fondamentali e dei momenti più pregnanti delle loro carriere, ma non solo: il trio racconterà anche di “Lasciami per sempre”, la nuova pellicola diretta da Simona Izzo nelle sale dallo scorso 20 aprile 2017. Barbora Bobulova veste i panni di Viola, mentre invece Maurizio Casagrande quelli dell’ex marito di Carmen, una delle sorelle della donna, che fa il ginecologo. “Lasciami per sempre” racconta di una sorta di riunione famigliare indetta proprio da Viola in occasione del compleanno di suo figlio Lorenzo.

A Domenica In, come già anticipato, arriverà anche il momento della musica: in studio, infatti, farà capolino il cantautore Don Backy, all’anagrafe Aldo Caponi, che alla soglia dei 78 anni è tornato sulle scene musicali con l’album “Pianeta donne”, uscito lo scorso 8 marzo. Per concludere, Bianca Atzei - reduce dell’ultimo Festival di Sanremo - canterà il brano che l’ha accompagnata sul palco dell’Ariston, “Ora esisti solo tu”, e Paola Minaccioni intratterrà il pubblico con la sua irresistibile verve comica.

