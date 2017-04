DOMENICA LIVE/ Anticipazioni e ospiti 23 aprile 2017: Nancy Coppola dalla D’Urso, Lemme li "azzererà tutti"

Domenica Live

DOMENICA LIVE, ANTICIPAZIONI E OSPITI 23 APRILE 2017: NANCY COPPOLA DA BARBARA D’URSO, LEMME PRONTO AD “AZZERARLI TUTTI” - Barbara D’Urso ci terrà compagnia per il tutto il pomeriggio di oggi, domenica 23 aprile 2017, con il suo “Domenica Live”. Tanti gli ospiti che l’aiuteranno a intrattenere il pubblico di Canale 5. Si inizia con i protagonisti del musical The bodyguard, come annunciato su Twitter (clicca qui per vedere il tweet) da Daniele Balconi: “Domani saremo ospiti a Domenica Live, ore 13.50 circa #thebodyguard #musical #milano #domenicalive http://fb.me/8trdWu9da”. Barbara D’Urso intervisterà poi lì’ex naufraga Nancy Coppola, che ha annunciato la sua presenza in trasmissione con una foto scattata all’aeroporto che la ritrae con in braccio il suo bimbo (clicca qui per vederla): “Si vola..#michiamonancy #nancycoppola #novita Buona Domenica amori miei , vi ricordo che oggi sono ospite di @barbaracarmelitadurso a @domenica_live Con tante sorprese ! #amolamiagente #domenicalive”. Non mancherà poi il momento “polemica” con il farmacista Alberico Lemme, che su Twitter (clicca qui per vedere il tweet) tuona: “DOM 23 Apr 2017 in diretta dalla D'urso su can 5 - li azzererò tutti : IO DICO SEMPRE LA VERITA' il risveglio delle coscienze è in atto”. Intanto il sole splende nel camerino di Barbara D’Urso, come ci mostra lei stessa in una foto pubblicata poco fa (clicca qui per vederla): “Il sole nel mio camerino stamattina....#buongiorno #domenicalive #amoilmiolavoro”.

