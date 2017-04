DON CAMILLO/ Su Rete 4 il film con Fernandel e Gino Cervi (oggi, 23 aprile 2017)

Don Camillo, film prima serata

DON CAMILLO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 23 APRILE 2017: IL CAST - Don Camillo, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 21.15. Una storica pellicola di genere commedia realizzata in Italia nel 1952 e prodotta dalla casa cinematografica Cinema Rizzoli per la regia di Julien Duvivier mentre nel cast sono presenti attori che all’epoca erano molto apprezzati in Italia ma non solo come Fernandel, Gino Cervi, Sylvie, Vera Talqui, Franco Interlenghi e Saro Urzì. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

DON CAMILLO, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 23 APRILE 2017: LA TRAMA - In un piccolo paese dell’Emilia Romagna nell’immediato dopo la seconda guerra mondiale, vi vive un parroco di nome Camillo (Fernandel). Don Camillo è un bravo parroco che tuttavia deve fare i conti con un carattere piuttosto irrequieto ed impulsivo. Il prete oltre ad occuparsi con una certa efficacia e solerzia di quelli che sono i suoi impegni dal punto vista spirituale si occupa tantissimo della vita sociale del tempo ed in particolar modo di politica. Nello specifico è un acerrimo oppositore del sindaco Peppone (Gino Cervi) massimo esponente locale del Partito Comunista Italiano che al tempo veniva visto come una ideologia contrapposta a quella cristiana, maggiormente vicina all’allora Democrazia Cristiana. In realtà Don Camillo e Peppone sono due grandi amici che tuttavia non perdono occasione di punzecchiarsi e tirarsi dei brutti scherzi allo scopo di avere la meglio nel loro infinito duello. Le vicende hanno inizio con il comizio che tiene Peppone nella piazza centrale del paesello dove è anche ubicata la chiesa di cui Don Camillo è parroco. Il comizio di Peppone è il primo dopo la sua avvenuta elezione a sindaco, per cui incomincia a delineare quello che sono i suoi intendimenti per la politica locale che ovviamente sono in netto contrasto con quello del parroco che per tutta risposta, decide di andare verso il campanile e quindi far suonare le campane in maniera tale da coprire la voce del neo eletto sindaco che non la prende nel migliore dei modi, conscio di come si tratti di una azione eversiva nei suoi confronti. Un altro motivo di forte dissidio tra i due si avrà nel momento in cui Peppone saluta l’arrivo del suo ultimo figlio appena nato. Peppone forte dei propri ideali comunisti ha intenzioni di battezzarlo con una serie di nomi che richiamano i suoi idoli quali Lenin e Libero, nomi che non piacciono assolutamente a Don Camillo che entra nuovamente in competizione con lui arrivando ad un braccio di ferro che ben presto si placherà trovando un compromesso. I due acerrimi nemici si ritroveranno l’uno contro l’altro in diverse altre situazioni di vita quotidiane, pronti a fare il massimo per sopravanzare il rivale senza però fargli del male.

