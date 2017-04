ERIN MORAN/ È morta la Joanie di Happy Days: le similitudini con Sarah Lynn (ultime notizie)

Erin Moran, Joanie di Happy Days (Twitter)

ERIN MORAN È MORTA, LA JOANIE DI HAPPY DAYS: I PARALLELISMI CON IL PERSONAGGIO DI SARAH LYNN (OGGI 23 APRILE 2017) - E' morta Erin Moran e, per molti, la sua era una fine purtroppo prevedibile. Il suo carattere fragile non le ha permesso di mantenersi sulla retta via e, dopo il suo enorme successo interpretando Joanie Cunningham in Happy Days, serie TV degli anni Settanta, la popolarità per certi versi, le si presentò come una pietanza indigesta. Secondo gli aneddoti dell'epoca, il suo carattere venne fuori già dagli esordi e, secondo le indiscrezioni del cast, durante Happy Days Erin tirò fuori in più di una occasione il suo carattere scontroso e capriccioso. Pare infatti, che il personaggio di Sarah Lynn in "BoJack Horseman" sia ispirato a lei. Per capire di cosa stiamo parlando, BoJack Horseman è una serie animata prodotta da Netflix. Sarah Lynn è cresciuta sul set di Horsin’ Around, di cui era protagonista insieme a BoJack. E, secondo i classici stereotipi, la ragazzina possiede le consuete paturnie delle star divenute famose in tenera età. Crescere con i riflettori puntati addosso quindi, l'ha portata costantemente a volere evidenziare qualsiasi tipo di eccesso con numerosi episodi di spettacolarizzazione della sua vita privata. Secondo alcuni, Sarah è nata ispirandosi invece a Lindsay Lohan ma, per moltissimi, la vera musa ispiratrice della ragazzina è stata proprio Erin Moran. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

ERIN MORAN È MORTA, LA JOANIE DI “HAPPY DAY”: LA “SOTTILETTA” SCOMPARSA A 56 ANNI (OGGI 23 APRILE 2017) - Per anni l’abbiamo chiamata “sottiletta” la mitica Joanie Cunningham di “Happy Days”, vero nome Erin Moran, morta questa mattina nella Harrison Country in Indiana per cause ancora tutte da verificare. Le circostanze del decesso sono misteriose, dopo che negli ultimi anni è stata spesso legata a brutti giri di alcol e droghe, con la dipendenza che l’ha fatto velocemente sparire dallo star system e dal piccolo schermo, dopo anni di presenza fissa nel cast della mitica serie con Fonzie e il “fratello” Richie, ovvero Ron Howard. La sorellina più piccola, detta appunto “sottometta” della famiglia Cunningham, con una cotta sempre dichiarata per Fonzie, è venuta a mancare questa mattina nel dolore e nello sconforto di tanti fan che per anni l’hanno amata come la bella Joanie di Happy Days. Come ricorda Repubblica questa mattina, ci fu anche un celebre spin-off grazie alla serie Jenny e Chachi insieme a Scott Baio, che nella serie era il cugino di Fonzie di cui si innamorava. «Lo spin-off raccontava della coppia di fidanzati che si trasferiva a Chicago a metà degli anni Sessanta per cercare di sfondare come duo musicale»: tutti la chiamavano sottiletta per la magrezza, con il nome scelto da Fonzie direttamente nelle prime puntate della seria; ma in realtà in inglese il suo vero soprannome era Shortcake, il nome di un “piccolo dolce”.

ERIN MORAN È MORTA, LA JOANIE DI “HAPPY DAY”: IL RICORDO DOLOROSO DI FONZIE (OGGI 23 APRILE 2017) - È proprio Fonzie, vero nome Henry Winkler, il più disperato per la morte della “sua” sottiletta: Erin Moran è morta stamani dopo una vita di successi e gli ultimi anni di triste declino e disgrazia con le dipendenze che hanno preso il posto dei ruoli in tv e al cinema. Nella serie Happy Days il finale per Janie è a lieto fine, con la bella “sottiletta” che arriva a sposarsi con il cugino di Fonzie in un ultimo episodio da tipico happy end. Purtroppo per lei non è accaduto così, morendo a 56 anni dopo anni bui raccontati oggi dal fenomeno della serie cult anni ’70-80, quel “Fonzie” di cui Joanie è stata sempre innamorata nella finzione. «Oh Erin... ora finalmente avrai la pace che hai cercato invano su questa terra», scrive stamani su Twitter quel “Fonzie” che non l’ha mai dimenticata. Sempre sui social, anche il “fratello” nella serie, Ron Howard, ha voluto ricordala così, inquieta e bella: «Una notizia triste, triste. Riposa in pace Erin. Ti ricorderò sempre nel nostro show cercando di recitare sempre meglio, divertendoti e illuminando gli schermi tv».

