GENERATION UM../ Su Rai Movie il film con Keanu Reeves e Bojana Novakovic (oggi, 23 aprile 2017)

Generation Um.., film seconda serata

GENERATION UM.., IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 23 APRILE 2017: IL CAST - Generation Um..., il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 23.10. Una pellicola indipendente di genere drammatica realizzata del 2012 che è stata scritta e diretta da Mark L Mann mentre i protagonisti sono stati interpretati da Keanu Reeves, Bojana Novakovic, Adelaide Clemens, Jake Hoffman, Karen Olivo, Ashley Austin Morris, Naeem Uzimann e Ivan Martin. La pellicola è uscita nella primavera del 2013 ma è stata stroncata dalla critica. E' stata tolta quasi subito dalle sale cinematografiche per essere distribuita attraverso il circuito dei dvd. Il regista Mark L Mann è conosciuto principalmente per il suo ruolo di sceneggiatore e documentarista con Finishing Heaven, uscito nel 2008. Generation Um... è il suo primo lungometraggio. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

GENERATION UM.., IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 23 APRILE 2017: LA TRAMA - John Wall è un uomo di circa quarantanni che vive a New York e apparentemente non sembra avere affetti e un lavoro stabile, l'uomo trascorre le sue giornate in maniera molto abitudinaria, sprecando il suo tempo nei bar o in auto per poi ricominciare lo stesso ciclo il giorno successivo. Un mattino sulla sua strada appaiono due ragazze, Mia e Violet. Entrambe vivono la stessa apatia di John e il feeling tra i tre è immediato. Il giorno del loro incontro è anche il compleanno dell'uomo, che decide di cambiare la sua routine e trascorrere l'intera giornata con le sue due nuove amiche. I tre iniziano un viaggio in macchina attraverso i luoghi che meglio conoscono di New York, tra squallidi bar e vicoli dove potersi procurare droga. Assistendo a uno spettacolo in un parco metropolitano, John nota a terra una telecamera professionale e decide di rubarla. Con l'apparecchio elettronico inizia a filmare le due donne, che iniziano a lasciarsi andare e a raccontare il loro vissuto e a spiegare la loro attuale concezione della vita. La pellicola è raccontata attraverso il punto di vista di John, che solo dietro la telecamera sembra sfuggire alla solitudine e a quel senso di apatia che da sempre lo attanaglia. Il viaggio di questo gruppo condurrà i protagonisti verso una spirale discendente dalla quale tutti scopriranno qualcosa in più su se stessi e riusciranno a rispondere a quelle domande esistenziali che gli hanno impedito di vivere, finendo per sprecare la loro stessa vita.

