GIORGIO CHIELLINI/ 10 anni di falli, conquista la laurea in "fallologia" (Le Iene)

Giorgio Chiellini a Le Iene Show

GIORGIO CHIELLINI, 10 ANNI DI FALLI: CONQUISTA LA LAUREA DE LE IENE IN "FALLOLOGIA" (23 APRILE 2017) - Giorgio Chiellini ha conquistato il titolo di "dottore" per la seconda volta. A fare notizie non è questa volta la laurea conseguita lo scorso 6 aprile, anche se il voto finale di 100 e lode con menzione di merito non è di certo da tutti. Questa volta il giocatore della Juventus può contare su un altro traguardo, promosso da Le Iene Show. Durante la puntata di questa sera, domenica 23 aprile 2017, il calciatore incontrerà infatti l'inviato Nicolò De Devitiis, che gli consegnerà il premio per gli oltre 10 anni in cui ha affinato la sua tecnica nei "falli impossibili". L'intervista si svolgerà in modo simpatico, in cui Giorgio Chiellini avrà modo di difendersi dalle scuse. "L'importante è prendere qualcosa", afferma chiosando un famoso detto calcistico, in riferimento al fallo fatto nel 2013 a Pjanic, durante il match Juventus-Roma.

Giorgio Chiellini è stato un vero protagonista durante lo scontro Juventus-Barcellona, grazie al goal segnato allo Stadium. Un regalo per la squadra di Massimiliano Allegri, che ha potuto così conquistare il 3-0. Una bella evoluzione, se si considera che la carriera calcistica di Giorgio Chiellini si basa anche su azioni meno nobili. Per esempio nel match Juventus-Atalanta del 2012, quando è piombato su uno sfortunato Bonaventura. "E' stato bravo lui a postare la palla", confessa divertito a Le Iene Show, come vedremo nella puntata di questa sera. Non c'è bisogno comunque di andare troppo indietro con la memoria per poter trovare una delle pelle di Chiellini, come fa notare l'inviarto durante l'incontro. E' recente infatti l'intervento su Gagliardini avvenuto a Torino dello scorso febbraio, quando la Juventus ha incontrato sul prato verde l'Inter.

