GIOVANNI ANDREA ZANON/ Il giovane violinista ospite da Fazio (Che fuori tempo che fa, 23 aprile 2017)

Fabio Fazio e Luciano Littizzetto (LaPresse)

GIOVANNI ANDREA ZANON, IL GIOVANE VIOLINISTA E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 23 APRILE 2017) - Su Rai Tre, in prima serata questa sera, domenica 23 aprile, ospite della trasmissione Che fuori tempoche fa, il giovanissimo talento al violino Giovanni Andrea Zanon. Il ventenne di Castelfranco Veneto sarà soltanto uno dei grandi ospiti della serata di Rai Tre questa domenica. Dopo il successo delle sue ultime esibizioni (150 concerti come solista di violino), Zanon conferma di avere una dote forse non naturale, riuscendo a catalizzare su di sé tutta l'attenzione con il semplice violino, che suona da un'età giovanissima.

GIOVANNI ANDREA ZANON, IL GIOVANE VIOLINISTA E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: I SUOI SPETTACOLI (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 23 APRILE 2017) - Di recente, Giovanni Andrea Zanon è stato ospite dell'Auditorium Paganini di Parma dove ha preso parte allo spettacolo intitolato 'La Verdi' di Milano, dove si è esibito suonando l'opera 61 di Beethoven, celeberrima tra coloro che frequentano i teatri e ascoltano musica classica. Insieme a Zanon nella stessa serata anche il talentuoso Jader Bignamini, altro musicista molto apprezzato dalla critica e dagli addetti ai lavori, dopo essersi fatto conoscere a Parma per la partecipazione al Festival Verdi. Nel mese di marzo Zanon non è stato soltanto a Parma. Infatti, a cavallo tra fine marzo ed inizio aprile è stato ospite a Verona, presso il teatro Filarmonico, dove ha deliziato tutto il pubblico pagante con l'ennesima esibizione sulle note dell'opera numero 61 del maestro Beethoven.

GIOVANNI ANDREA ZANON, IL GIOVANE VIOLINISTA E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA SUA CARRIERA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 23 APRILE 2017) - Ha imparato a suonare il violino all'età di 6 anni. Quello che un tempo, anche oggi, era identificato come un genio. Un talento assoluto. Da allora Giovanni Andrea Zanon non ha più smesso. Continua a meravigliare il mondo. Con il suo talento. La sua arte. Lo scorso febbraio ha compiuto 20 anni. Appena maggiorenne, aveva già vinto oltre 30 concorsi. Un enfante prodige, come si dice in Francia e dintorni. Il cognome tradisce origini venete. Con la famiglia è infatti cresciuto a Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Dalla quiete alla pacifica tempesta, come artisticamente può essere definita la svolta avuta fin da piccolo da parte di Giovanni Andrea. Fu iscritto al Conservatorio di Musica precocissimo, fin dall'età di 4 anni. All'età di 13 già girava per il mondo, corteggiato da numerosi e sempre importanti teatri, sia in Italia sia in Europa che nel mondo. Deve al maestro Zubin Metha il suo primo trasferimento lontano dalla famiglia, all'età di 15 anni. Ora il suo maestro è il celeberrimo Pinchas Zukerman, che segue esclusivamente 4 allievi. Orgoglio nazionale.

