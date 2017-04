Asia Nuccetelli

GIULIA DE LELLIS vs ASIA NUCCETELLI, POLEMICA SULLE CURVY: LA FIGLIA DELLA MOSETTI TORNA ALL’ATTACCO, FOTO - Si riaccende la polemica tra Giulia De Lellis e Asia Nuccetelli: questa volta la lite ha come argomento le curvy e cioè le ragazze dalle forme piuttosto abbondanti. La fidanzata di Andrea Damante era stata chiamata a commentare il tema a Pomeriggio 5, il programma condotto da Barbara D’Urso su Canale 5 in cui l’abbiamo vista spesso nelle vesti di opinionista. La De Lellis aveva fatto discutere affermando di non ritenere le donne curvy particolarmente belle proprio per questa loro “abbondanza”, che le renderebbe meno attraenti delle taglia 40, categoria in cui Giulia può sicuramente rispecchiarsi. Sull’argomento è intervenuta nelle ultime ore Asia Nuccetelli, “acerrima nemica” della De Lellis dai tempi del Grande Fratello Vip. Come vediamo su Ilvicolodellenews.it, la figlia di Antonella Mosetti ha usato il suo Instagram stories per parlare del tema curvy. Lì ha pubblicato due foto che vedono i due tipi di bellezza messi a confronto, con due modelle che rispecchiano i diversi canoni fotografate insieme. Entrambe sono ovviamente bellissime a dispetto della diversità di peso ed è proprio questo che ha sottolineato Asia scrivendo: “Hey you are beautiful. La bellezza per me è essere o fare tutto ciò che ci fa stare bene. Senza nessuna logica. Chi ha detto che la bellezza è solo una? Io qua ne vedo due di bellezze, diverse! Ma due bellezze con la B maiuscola!”. Una frecciatina per la De Lellis? Clicca qui per vedere le foto.

