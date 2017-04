GOD'S POCKET - IL TALENTO E' PER SEMPRE/ Su Iris il film con Philip Seymour Hoffman (oggi, 23 aprile 2017)

film seconda serata

GOD'S POCKET - IL TALENTO E' PER SEMPRE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 23 APRILE 2017: IL CAST - God's pocket - Il talento è per sempre, il film in onda su Iris oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 23.15. Una pellicola indipendente del 2014 scritta e diretta da John Slattery, per il regista americano è stato il primo lungometraggio della carriera. Il protagonista del film è interpreato da Philip Seymour Hoffman ed è affiancato da Richard Jenkins. La trama di God's pocket è liberamente ispirata alla storia del romanzo di Pete Dexter dal titolo Cosi di muore a God's Pocket. Il film drammatico God's Pocket è una pellicola di spessore grazie alla preziosa collaborazione di Seymour Hoffman, già noto al grande pubblico per aver interpretato Truman Capote, vincendo un Oscar. La prematura scomparsa dell'attore avvenuta nel febbraio del 2014, ha profondamente colpito il cinema di Hollywood che ha perso una vera e propria star. God's Pocket è stato trasmesso per la prima volta in Italia, proprio in occasione della commemorazione della morte di Seymour Hoffman, nel febbraio del 2015 dall'emittente Mediaset Iris. La pellicola diretta da John Slattery è inoltre l'ultimo lavoro di Hoffman. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

GOD'S POCKET - IL TALENTO E' PER SEMPRE, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 23 APRILE 2017: LA TRAMA - God's Pocket, periferia di Philadelphia. Leon, un giovane teppista combina guai, si guadagna da vivere facendo il muratore. Durante una normale ed apparentemente tranquilla giornata di lavoro, il ragazzo perde la vita in maniera misteriosa. Il suo datore di lavoro descriverà l'accaduto come un semplice incidente sul lavoro ma già dalle prime scene successive alla morte del ragazzo è ben chiaro che la realtà dei fatti è molto diversa. Tutti sembrano voler chiudere la questione della morte di Leon con rapidità e senza approfondire le reali circostanze del misterioso incidente. Anche Mickey, il patrigno di Leon sembra non aver intenzione di scavare a fondo sulla questione. Ma un intraprendente reporter cambierà le carte in tavola intenzionato a gettare luce sulle reali circostanze che hanno provocato la morte del ragazzo. Mickey si troverà così braccato da una moglie complicata, un debito da saldare e la morte di Leon da affrontare. Riuscirà il reporter a scoprire realmente le cause della morte di Leon?

© Riproduzione Riservata.