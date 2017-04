IL SEGRETO/ Anticipazioni spagnole e italiane: Elias indagherà a Cerceda al posto di Camila

Il Segreto

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: I SANTACRUZ DI NUOVO A PUENTE VIEJO? - Con grande dispiacere i telespettatori spagnoli de Il Segreto qualche mese fa avevano assistito all'uscita di scena di Severo, che aveva finto la sua morte per sfuggire dalle grinfie di Cristobal Garrigues. Lo stesso era accaduto per Candela e il piccolo Carmelo Jr, che tutti hanno creduto non fossero sopravvissuti al parto. E' noto che il misterioso monaco apparso alla Miel Amarga sarà proprio Severo, tornato per terrorizzare Cristobal e indurlo alla pazzia. Sarà solo in questo progetto? Non va dimenticato che alla tenuta si è sentito anche il pianto di un bambino che potrebbe essere proprio il piccolo Carmelo Jr. Con questi presupposti, il ritorno della famiglia Santacruz (che aveva poi trovato rifugio da Lucas) sembra evidente: ma sarà poi definitivo? O si tratterà soltanto di una breve apparizione che segnerà poi la loro uscita di scena come accaduto in passato per Martin?

IL SEGRETO, ANTICIPAZIONI 23 APRILE: ELIAS PARTIRA' PER CERCEDA - Il Segreto tornerà anche oggi su Canale 5 per un nuovo appuntamento serale. Si tratterà però di una puntata dimezzata, come già accaduto due settimane fa, durante la quale la telenovela spagnola dovrà dividere lo spazio a disposizione con Una vita. Si ripartirà dalla mancata partenza di Camila e Beatriz, pronte a recarsi a Cerceda per indagare sul passato di Hernando. Per loro purtroppo sarà impossibile potare avanti il loro programma, poiché Dos Casas non se ne andrà a Madrid come inizialmente previsto. Dopo avere scoperto le ragioni della loro stranezza, Elias proporrà di sostituirle in queste indagini necessarie per scoprire se Hernando sia davvero pericoloso come sembra. Nonostante gli iniziali dubbi di Camila, il chimico si preparerà a lasciare Los Manantiales, inventando una scusa con il suo datore di lavoro per giustificare la sua assenza. Le complicazioni oggi saranno all'ordine del giorno anche alla villa: Cristobal informerà Donna Francisca di non avere nulla contro di lei, ma davvero farà bene a credergli?

