ISOLA DEI FAMOSI 2017/ Ed. 12 news: Malena e Simone Susinna, tutto quello che è successo

Isola dei Famosi

ISOLA DEI FAMOSI 2017, ED. 12 NEWS: TUTTA LA VERITA’ SUL RAPPORTO TRA MALENA E SIMONE SUSINNA – Malena e Simone Susinna sono stati i protagonisti dell’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. L’attrice di film a luci rosse e il bel modello siciliano hanno infiammato il mondo del gossip con il loro rapporto. Malena, infatti, non ha mai nascosto di provare un fortissimo interesse per Simone il quale, però, ha preferito non andare oltre restando nei confini dell’amicizia. Sul web, però, è saltata fuori la voce secondo cui i due avrebbero avuto un incontro intimo. Sarà vero?

A svelare la verità è stata la stessa Malena che ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Radio nel programma radiofonico Non Succederà Più condotto da Giada Di Miceli. Malena ha raccontato che tra lei e Simone c’è stato solo un bacio. Nessuna effusione più intima, dunque, nonostante l’attrice abbia tentato in tutti i modi di far cadere nella sua rete il modello. Malena, poi, ha svelato anche gli attuali rapporti tra i naufraghi. L’attrice ha raccontato che, dopo il ritorno in Italia, hanno creato un gruppo Whatsapp con cui riescono a restare in contatto. Malena, inoltre, ha raccontato di sentire spesso Simone ma solo per amicizia e, soprattutto, Nancy Coppola con la quale è nato un vero rapporto d’amicizia basato sull’affetto e il rispetto reciproco che continua anche a telecamere spente.

