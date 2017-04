JAIN/ La cantante torinese presenterà il suo primo tour? (Che tempo che fa, 23 aprile 2017)

Che tempo che fa

JAIN, LA CANTANTE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE TEMPO CHE FA, 23 APRILE 2017) - Questa sera, domenica 23 aprile andrà in onda una nuova puntata di Che tempo che fa. A condurre ci sarà sempre Fabio Fazio, al centro negli ultimi giorni di rumors che lo vorrebbero ora in trattativa con l'imprenditore Cairo per La7 ora con la pay tv Sky. Tra gli ospiti di questa settimana anche Jain, un'artista francese. Il nome di Jain forse non sarà noto al grande pubblico, con noi italiani che siamo abituati più ad ascoltare i singoli e gli album provenienti dall'Inghilterra oppure gli Stati Uniti, oltre che il vastissimo repertorio nostrano. Jain ha iniziato a farsi conoscere, come tanti altri giovani artisti della sua età, attraverso il web. Le potenzialità del web le hanno permesso di raggiungere migliaia di utenti, che hanno saputo accogliere in maniera entusiastica il suo primo singolo, Come. Proprio in occasione della pubblicazione del suo primo album, intitolato Zanaka, e lanciato lo scorso anno, sempre ad aprile, Jain era stata invitata da Fabio Fazio, che l'ha voluta fare conoscere al pubblico italiano. Le sue melodie sono uniche, molto originali, confermate anche nell'album di esordio della cantante. Ancora non è dato sapere perché Jain sia stata invitata questa settimana da Fabio Fazio, anche se l'anniversario ad un anno dalla pubblicazione del suo primo singolo, proprio negli studi di Che che tempo fa ospite del conduttore della trasmissione di Rai Tre, sembra essere la migliore occasione per ricordare, all'Italia, dell'esistenza di un artista quale Jain a pochi km, tra virgolette, di distanza dai nostri confini.

JAIN, LA CANTANTE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: IL SUO PRIMO TOUR (CHE TEMPO CHE FA, 23 APRILE 2017) - Di recente, come si può vedere dall'account Youtube dell'artista, è uscito il nuovo singolo Makeba, sempre tratta dal primo album Zanaka. Un'ulteriore conferma delle doti artistiche della giovane Jain, che ha sparigliato le carte entro i confini nazionali, andando a realizzare ottimi risultati in termini di views anche per i suoi due singoli più riusciti fino a questo momento, Come e Makeba, che ha totalizzato insieme poco meno di 70 milioni di visualizzazioni sull'account ufficiale Youtube dell'artista francese (54 soltanto per il primo brano Come). Tra meno di due mesi inizierà il suo primo tour europeo. La partenza è fissata per il prossimo 2 giugno, quando Jain canterà al Rockal (Lussemburgo). Sarà spesso in Francia, anche se toccherà anche altri Paesi europei, come Gran Bretagna (Londra), Spagna (Barcellona), Svizzera e Olanda (Amsterdam). Al momento, non è prevista nessuna data nel nostro Paese.

JAIN, LA CANTANTE OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA CARRIERA (CHE TEMPO CHE FA, 23 APRILE 2017) - Jain nasce a Tolosa nel 1992. Il suo vero nome è Jeanne Louse Galice. Durante la sua infanzia, ha vissuto in Congo, Abu Dhabi e Dubai, per poi trasferirsi definitivamente a Parigi. Nel 2008, non ancora maggiorenne, dà il via alla sua carriera di cantautrice, aprendo uno spazio sull'allora celebre Myspace, in cerca di visibilità. Fondamentale, per lei, l'incontro con Yodelice, che produce il suo primo singolo Come, che fa da apripista all'album Zanake del 2016. Yodelice l'ha scoperta proprio ascoltando alcune tracce demo rilancia da Jain su Myspace. E' stata in Italia durante la finale di The Voice dello scorso anno, dove ha ricevuto il disco d'oro per il singolo Come.

