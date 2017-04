KNOCK KNOCK/ Su Iris il film con Keanu Reeves e Lorenza Izzo (oggi, 23 aprile 2017)

Knock Knock, film prima serata

KNOCK KNOCK, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 23 APRILE 2017: IL CAST - Knock Knock, il film in onda su Iris oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 21.05. Una pellicola di genere thriller prodotta nel 2015 da una coproduzione americana – cilena nella quale hanno investito diverse case cinematografiche tra cui la Balxck Bear Pictures, la Camp Grey e la Sobras International Pictures. La regia è di Eli Roth che in collaborazione con Nicolas Lopez e Guillermo Amodeo ha scritto il soggetto e la sceneggiatura mentre nel cast figurano Keanu Reeves, Lorenza Izzo, Ana De Armas, Ignacia Allamand e Colleen Camp. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

KNOCK KNOCK, IL FILM IN ONDA SU IRIS OGGI, 23 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film vede come protagonista un uomo di nome Evan Webber, architetto felicemente sposato con Karen che è una nota artista e scultrice e con due figli. La famiglia sta organizzando una gita fuori porta in occasione della festa del papà ma Evan è costretto a rinunciarvi a causa di alcuni impegni lavorativi. L'uomo infatti sta lavorando su di un importante progetto per la costruzione di una casa. Mentre sono tutti via, Evan si concentra sul suo lavoro quando sente bussare alla porta, di fronte a lui ci sono due giovani donne che dicono di essersi smarrite in quanto stanno andando ad una festa ma non riescono a trovare l'indirizzo. L'uomo allora le fa entrare e da loro modo di usare internet, poi chiama un taxi che però tarda ad arrivare. Così i tre si mettono a conversare, le due ragazze raccontano di essere delle hostess di volo. Nel frattempo però il taxi arriva, Evan vorrebbe accompagnarle all'uscita ma queste ultime di fanno trovare nude in cucina. Evan è sconvolto e sorpreso, vorrebbe mandarle via ma alla fine rimane sedotto da loro. L'indomani, quando si sveglia Evan le trova in cucina dove hanno messo tutto sottosopra e hanno anche rovinato un'opera d'arte di sua moglie. Evan minaccia di chiamare la polizia se non vanno via, ma queste dopo un assurdo tira e molla accettano di farsi accompagnare a casa. Ritornato a casa, Evan rimette tutto in ordine e si riconcentra sul proprio lavoro. Tuttavia, per l'uomo i problemi non sono finiti, in quanto le due ragazze si intrufolano nuovamente nella sua casa e prima lo colpiscono e poi lo legano. Per Evan è l'inizio di un incubo.

