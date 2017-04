LA BUSSOLA D'ORO/ Su Rai Movie il film con Dakota Blue Richards (oggi, 23 aprile 2017)

La bussola d'oro, film prima serata

LA BUSOLA D'ORO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 23 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - La bussola d'oro, il film in onda su Rai Movie oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 21.20. Una pellicola di genere fantasica con il titolo in lingua originale è The Golden Compass che è stata diretta nel 2007 da Chris Weitz e rapprasenta l'adattamento fedele del romanzo omonimo scritto da Philip Pullman. Gli attori protagonisti del film sono Dakota Blue Richards, Daniel Craig, Nicole Kidman, Eva Green e Sam Elliott. Il film La bussola d'oro è stato distribuito nella sale cinematografiche americane nel dicembre del 2007, quasi in concomitanza con l'Italia. La produzione della pellicola ha avuto inizio nel settembre dell'anno precedente a quello di uscita del film. Gran parte delle scene sono state girate ad Oxford alcune in Svizzera e Norvegia. La pellicola diretta da Chris Weitz è stata in grado di replicare in maniera fedele il mondo fantastico del romanzo grazie anche all'impiego di effetti speciali. Gran parte del film è stato infatti girato digitalmente. Proprio grazie agli effetti speciali utilizzati il film ha vinto due prestigiosi premi internazionali come il Premio Oscar ed il Premio BAFTA per i Miglior effetti speciali. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

LA BUSOLA D'ORO, IL FILM IN ONDA SU RAI MOVIE OGGI, 23 APRILE 2017: LA TRAMA - Lyra è orfana di entrambi i genitori e fin da piccola vive in un universo parallelo all'interno del Jordan College ad Oxfrod. Qui ogni persona vive accanto al proprio daimon che rappresenta l'anima umana sotto forma di un animale. Grazie ad alcune fortunate vicissitudini, Lyra entra in possesso della bussola d'oro, uno straordinario mezzo grazie al quale riesce a rispondere a qualsiasi quesito utilizzando un sofisticato sistema basato su simboli. Con l'aiuto di Pantalaimon, il suo daimon, la ragazza viene a conoscenza della Polvere, una particolare sostanza che il Magistrerium ritiene sia alla base di ogni peccato compiuto dall'uomo. L'avventura coinvolgerà Lyra, il suo daimon, Lord Asriel, la strega Serafina, Lee Scoresby ed un orso polare. Il bizzarro gruppo di avventurieri verrà però ostacolato dal Magisterium, l'organizzazione segreta che governa l'universo parallelo e che intende mantenere segreta l'esistenza della Polvere.

