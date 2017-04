LASCIAMI PER SEMPRE/ Barbora Bobulova, Simona Izzo e Maurizio Casagrande (Domenica In puntata 23 aprile)

Pippo Baudo, conduce Domenica In (LaPresse)

LASCIAMI PER SEMPRE, BARBORA BOBULOVA, SIMONA IZZO E MAURIZIO CASAGRANDE OSPITI A DOMENICA IN (23 APRILE 2017) - La nuova commedia di Simona Izzo, Lasciami Per Sempre, ha già avuto modo di far parlare le testate nazionali. Complice la presenza di Barbora Bobulova, l'attrice di origini cecoslovacche che ritroviamo in una featurette con Max Gazzè. L'attrice interpreta Viola, compagna del personaggio del cantautore, una donna che vive al limite del rischio. La troveremo in una posizione delicata nella clip pubblicata lo scorso 20 aprile, in bilico fra l'amore e la gemosia del compagno Niko e divisa fra il figlio e la presenza di un ex marito che sembra incombere ancora sulla sua vita. Barbora Bobulova sarà presente nella nuova puntata di Domenica In, che andrà in onda il 23 aprile 2017 su Rai 1.

Lo storico conduttore avrà modo di ospitare anche la regista della pellicola Lasciami Per Sempre, Simona Izzo. Un ritorno insperato, quello della sceneggiatrice, ma molto atteso allo stesso tempo. In una recente intervista, in occasione della conferenza stampa di presentazione del film, la Izzo ha parlato a lungo della trama di Lasciami Per Sempre. Al centro del racconto ci sarà infatti il concetto di famiglia allargata, uno specchio della società italiana odierna, che si ritrova a tenere unite diverse situazioni. Il focus su questa nuova realtà ha comportato anche un forte impegno da parte di Simona Izzo, soprattutto a livello produttivo. A sostenere i suoi sforzi un cast che si avvale della presenza di nomi del calibro di Maurizio Casagrande, oltre che di Barbora Bobolova, come abbiamo visto in precedenza, e Myriam Catania. "Un film per me è come un figlio" ha rivelato durante l'incontro, come ricorda Movie Player, "il suo tessuto è drammatico, come è bene che sia il sottotesto di ogni commedia che si rispetti". La scelta della regista per questo suo nuovo lavoro si è diretta verso la narrazione di un particolare evento, la festa, che unisce emozioni e frustrazioni di tutti i protagonisti.

Maurizio Casagrande avrà il compito di interpretare il ginecologo di famiglia, e lo troveremo al fianco di Valentina Cervi. In Laciami Per Sempre, l'attrice sarà Carmen, l'ex moglie dello specialista e motivo della sua ossessione. Il personaggio di Casangrande sarà infatti paranoico e maniaco sentimentale, ma dovrà avere a che fare anche con il bipolarismo dell'ex moglie. Avremo modo di conoscere ulteriori dettagli grazie alla sua presenza a Domenica In, dove parlerà forse anche degli altri ultimi successi. La stagione primaverile sembra infatti vedere vincente l'attore, che abbiamo potuto vedere anche nella web serie Quello che vedo. Un progetto promosso in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull'Autismo, giunta alla sua decima edizione.

