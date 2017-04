LAURA BOLDRINI/ Le Iene Show 48 ore al fianco della Presidente alla Camera: come sarà andata?

Le Iene Show

48H CON LAURA BOLDRINI, LE IENE SHOW Al FIANCO DELLA PRESIDENTE ALLA CAMERA: COME SARA' ANDATA' (23 APRILE 2017) - Le tensioni fra Sabrina Nobile, inviata de Le Iene Show, e la Presidente della Camera Laura Boldrini sono ormai risapute. La Iena, forte della sua ironia, ha rivolto al Ministro in precedenti servizi le sue solite battute ironiche. Immediata la sfida lanciata da Laura Boldrini, che ha invitato la Nobile ad unirsi a lei nelle settimane successive per vedere con i suoi occhi le difficoltà del suo lavoro. Le 48 ore sono state immortalate dalle telecamere de Le Iene Show, che mostreranno questa sera, domenica 23 aprile 2017, come è andato questo incontro fra le due donne.L'inaugurazione dell'Università degli Studi del Molise ha infatti aperto ufficialmente il via all'Anno Accademico grazie ad una cerimonia che si è avvalsa della presenza di Laura Boldrini. Il Ministro, riferisce il Quotidiano del Molise, ha alloggiato la notte precedente all'evento presso la Prefettura di Campobasso. E' qui che all'indomani ha trovato ad attenderla la Iena, che non ha mancato di rivolgere alla Presidente alcune domande "scomode".

Non è la prima volta che la trasmissione di Italia 1 si concentra su Laura Boldrini, come è stato mostrato nelle precedenti puntate. Appena ad inizio aprile, la Presidente è stata fermata dagli inviati durante un incontro con gli alunni della Don Milani di Campobasso. Al fianco della trasmissione anche un gruppo di lavoratori del metalmeccanico, Ittierre e Gam, che hanno consegnato una lettera ad uno dei collaboratori della Presidente. Un grido di aiuto perché venga loro riconosciuta la cassa integrazione fino all'anno 2018. Come sottolinea Primo Numero, i manifestanti hanno richiesto aiuto in nome delle 2 mila persone che si trovano in disoccupazione nel Molise.

© Riproduzione Riservata.