LE IENE SHOW, ANTICIPAZIONI DEL 23 APRILE 2017: DUE GIORNI CON LAURA BOLDRINI E IL CORAGGIO DI ANNA MARIA - A tu per tu con Laura Boldrini, il Presidente della Camera, che si racconterà tramite la propria quotidianità professionale in 48 ore al fianco di Sabrina Nobile, inviata de Le Iene Show. Nella puntata di questa sera, domenica 23 aprile 2017, la Iena racconterà cosa è successo nei due giorni in cui ha seguito il Ministro Boldrini in seguito alla disponibilità espressa in un precedente servizio. In occasione di un'altra puntata, infatti, Le Iene avevano chiesto spiegazione a Laura Boldrini riguardo alle polizze assicurative stipulate dai parlamentari. L'inviata avrà modo di seguirla fino a Tor Bella Monaca, dove avrà luogo un incontro fra la Presidente ed i cittadini romani. Le due donne si sposteranno poi verso Campobasso per partecipare all'inaugurazione dell'Anno Accademico universitario.

Le Iene Show ci parleranno anche del caso di Anna Maria, la ragazza appena maggiorenne che ha trovato la forza di denunciare l'uomo che ha abusato di lei per cinque anni. Le sevizie sono iniziate quindi quando la ragazza era ancora minorenne e il programma di Mediaset aveva promosso, soprattutto nella giornata di ieri, una campagna di sostegno per Anna Maria. Nelle ore successive alla pubblicazione dell'anteprima video, Le Iene hanno annunciato tramite la propria pagina Facebook che l'uomo in questione è stato arrestato. La denuncia di Anna Maria ha avuto quindi effetto immediato, grazie all'azione tempestiva del Gip di Catania. Clicca qui per vedere il post de Le Iene Show.

Le Iene Show continuano a far sorridere il pubblico italiano grazie ai suoi servizi più leggeri. Nel mirino di Nicolò De Devitiis è finito questa volta il calciatore Giorgio Chiellini che in dieci anni di carriera ha collezionato un fallo dietro l'altro. Un'occasione d'oro per la Iena, che ha voluto scanzonare il giocatore per via della laurea conseguita lo scorso 6 aprile in Business Administration. De Devitiis avrà modo di intervistare Giorgio Chiellini e prenderlo anche un po' in giro per il traguardo appena raggiunto. Non mancherà uno sguardo a tutte le azioni più belle che hanno portato l'atleta a conquistare la laurea delle Iene.

