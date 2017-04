LO SCIACALLO - NIGHTCRAWLER/ Su Rai 4 il film con Jake Gyllenhaal (oggi, 23 aprile 2017)

Lo sciacallo - Nightcrawler, film prima serata

LO SCICALLO - NIGHTCRAWLER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 23 APRILE 2017: IL CAST E LE CURIOSITA' - Lo Sciacallo- Nightcrawler, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 21.15. Una delle pellicole più interessante prodotta dalla scena hollywoodiana indipendente che è stata diretta dal regista e sceneggiatore statunitense Dan Gilroy e che vede la star Jake Gyllenhaal interpretare una sorta di antieroe controverso e oscuro, molto lontano dai suoi precedenti ruoli. Arrivato nelle sale di tutto il mondo nell'autunno del 2014, "Lo sciacallo - The Nightcrawler" è al primo passaggio sulle reti in chiaro dopo la programmazione sul satellite e, all'epoca, ha riscosso un discreto successo al botteghino. Il film di Dan Gilroy è, in sostanza, un thriller dai contorni metropolitani e dai toni notturni, dato che indaga su di un "sottobosco cittadino" nel quale dei piccoli ladri e approfittatori quali Lou Bloom (il personaggio di cui veste i panni Jake Gyllenhaal) cercano di sopravvivere. Inoltre, nel cast, accanto al 36enne attore originario di Los Angeles, figurano Bill Paxton (che interpreta Joe Loder), Rene Russo (Nina) e Riz Ahmed (Rick).

LO SCICALLO - NIGHTCRAWLER, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 23 APRILE 2017: LA TRAMA - Lou Bloom è un ladruncolo che vive di espedienti quali la rivendita di materiale metallico. Dopo aver assistito a un drammatico incidente stradale che veniva ripreso con una telecamera da Joe Loder, un operatore video, decide però di registrare le immagini più cruenti delle emergenze in giro per la città, sintonizzandosi sulle frequenze radio della polizia per anticipare anche i soccorsi. Per cercare di lucrare su questa nuova attività, ben presto Lou si mette in contatto con Nina, una conduttrice televisiva in disarmo e in cerca di rilancio, che assume il ragazzo. In poco tempo, Lou fa carriera e ingaggia pure il giovane Rick come assistente personale alle riprese, violando gradualmente tutti i limiti imposti dalla propria etica professionale. Tuttavia, quando Lou diventa testimone di un brutale omicidio di tre persone nella loro casa, sceglie di non consegnare alla polizia le immagini che inchiodano i due assassini, in fuga su di un SUV. La sua decisione innescherà però una serie di reazioni a catena e una scia di sangue (nel quale Lou coinvolgerà anche Rick, lasciato morire solo per esigenze di audience e realizzare delle riprese shockanti) fino a destare i sospetti delle forze dell'ordine che cominciano ad indagare su di lui...

