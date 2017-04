Luca e Paolo / Amici 2017, frecciatina a Morgan prima del colpo di scena finale (Serale 2017)

Luca e Paolo, Amici 2017

LUCA E PAOLO AD AMICI 2017, FRECCIATINA A MORGAN PRIMA DEL COLPO DI SCENA FINALE (SERALE, 22 APRILE) - Prima del verdetto finale con tanto di colpo di scena di questo quinto serale di Amici 2017, ecco arrivare in studio Luca e Paolo per il loro solito numero di fine puntata. Si scherza subito con le novità della direzione artistica della squadra Bianca che vede Emma Marrone al posto Morgan, differenza che Luca fa quasi finta di non vedere, poi eccoli intonare una simpaticissima canzone dedicata proprio ai quattro giudici e a Maria De Filippi ma che non risparmia una frecciatina proprio a Morgan (che al contempo si trova a Ballando con le stelle). Dopo una battuta su Elisa ecco arrivare a lui: "E Morgan che canta canzoni, ah Morgan non c'è!" scherzano infatti i due comici, scatenando l'applauso del pubbico e le risate di molti dei giudici.

La canzone di Luca e Paolo, sulle note di "Amico di Renato Zero, continua con la richiesta di sedere al posto dei quattro giudici: "Maria tu facci un pensiero, noi due costiamo uno zero, sarò un giurato imparziale come lo cerchi tu, con la squadra Bianca e la squadra Blu". I due lasciano lo studio tra gli applausi del pubblico dando spazio al colpo di scena finale: la richiesta di Emma Marrone ed Elisa a Maria De Filippi. La coppia di direttori artistici chiede infatti che questa sera non venga eliminato nessuno dei due ragazzi in ballottaggio.

