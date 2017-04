Malena Mastromarino

MALENA MASTROMARINO, L'ATTRICE HARD DALL'ISOLA AL PD: "MI IMPEGNERÒ PER LE PRIMARIE" (DOMENICA LIVE) - Milena Mastromarino ospite oggi di Domenica Live: l'ex naufraga de L'Isola dei Famosi interverrà nello studio di Barbara d'Urso per raccontare la sua esperienza nel reality show. Filomena, in arte Malena, parlerà anche degli scenari professionali che le si aprono ora dopo l'avventura in Honduras. La musa di Rocco Siffredi è pronta a tenere aperto il doppio binario, non intendendo rinunciare al cinema hard. «Per il futuro mi piacerebbe continuare a collaborare con Rocco, ma avere ruoli anche nello spettacolo», ha dichiarato nell'intervista rilasciata a La Nazione. Malena Mastromarino ha intanto raggiunto un obiettivo importante con la partecipazione all'Isola dei Famosi: «Ho colto al volo l'opportunità di fare il reality, perché volevo dimostrare al pubblico che le ragazze che fanno film hard possono fare anche tv generalista. E soprattutto che non sono solo oggetti ma donne con una testa sulle spalle».

MALENA MASTROMARINO, L'ATTRICE HARD DALL'ISOLA AL PD: "VOGLIO INCONTRARE RENZI" (DOMENICA LIVE) - Filomena Mastromarino, conosciuta come Malena per la sua carriera da attrice hard e per la recente esperienza all'Isola dei Famosi, potrebbe tornare ad occuparsi di politica. La bella pugliese è stata, infatti, militante del Partito democratico, corrente Renzi. E, infatti, dopo l'avventura in Honduras è tornata a parlare del Pd, dimostrando di avere le idee chiare sul congresso e sull'impegno futuro nel partito. «Ho sostenuto Renzi e continuerò a farlo. Anche alle prossime primarie non farò mancare il mio appoggio. Del resto la passione politica non è venuta meno in questi mesi di impegno nel mondo dello spettacolo», ha raccontato Malena Mastromarino a La Nazione. All'Isola dei Famosi non ha potuto leggere i giornali, ma quando è tornata in Italia si è informata e quindi si è rimessa in pari. Ora vorrebbe incontrare l'ex premier: «So che è molto impegnato in giro per il Paese; spero prima o poi di potergli raccontare la mia idea e la volontà di impegnarmi di più nel partito». Malena vuole sfruttare la sua notorietà per occuparsi di temi delicati che nel dibattito politico diventato scomodi o motivo di strumentalizzazione, come la sessualità.

© Riproduzione Riservata.