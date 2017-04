MIA MARTINI/ La controversia con Boncompagni (Techetechetè, 23 aprile)

Techetechetè in onda su Rai 1

MIA MARTINI, LA CANTANTE PROTAGONISTA DELLA PUNTATA: LA CONTROVERSIA CON BONCOMPAGNI (Techetechetè, 23 APRILE) – Nell’access prime time di Rai 1 va in onda una imperdibile puntata del programma Techetechetè che in questa occasione viene dedicata ad una grande ed indimenticata voce italiana come Mia Martini. Sono passati più di venti anni dalla tragica scomparsa dell’artista di origini calabresi e sorella di Loredana Bertè, ma i suoi più grandi successi come Almeno tu nell’Universo, continuano a rappresentare un patrimonio inestimabile per la musica italiana. In questi giorni, peraltro, ci ha lasciato un grande personaggio della televisione italiana come Gianni Bonconmpagni che negli anni Ottanta fu protagonista di una situazione controversa proprio nei confronti di Mia Martini. Nello specifico Mia Martini in più occasioni ha espresso il dispiacere dovuto ad alcune maldicenze che hanno compromesso parte della sua eccezionale carriera, puntando il dito proprio contro Boncompagni reo, a suo dire, di aver messo in giro la voce che lei portasse sfortuna. A conferma di ciò c’è una vecchia intervista che la cantante italiana rilasciò nel 1989 alla rivista Epoca in cui sottolineò: “La delusione più cocente ma la diede Gianni Boncompagni, un amico per l’appunto. Una volta fui ospite a Discoring, lui era il presentatore. Appena entrai in studio sentii Boncompagni che diceva alla troupe: ragazzi, attenti, da adesso può succedere di tutto, salteranno i microfoni, ci sarà un blackout”.

La carriera di Mia Martini è stata ricca di successi e di brano che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della musica italiana. Nata a Bagnara Calabra nel settembre del 1947, ha pubblicato 80 album complessivi di cui 18 in studio ed è arrivata a vendere qualcosa come 33 milioni di dischi, risultando tra le ariste italiane più apprezzate di sempre. Tra i suoi pezzi più apprezzati ricordiamo Piccolo uomo, Minuetto, Cosa c’è di strano, Che vuoi che sia, Almeno tu nell’Universo, È proprio come vivere, Donna, Gli uomini non cambiano e tanti altri ancora. Nel maggio del 1995 il suo corpo venne ritrovato senza vita nel suo appartamento di via Liguria a Cardano al Campo in provincia di Varese.

© Riproduzione Riservata.