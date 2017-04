Milly Carlucci vs Maria De Filippi/ Tra Amici 2017 e Ballando con le Stelle chi ha vinto?

Milly Carlucci e Maria de Filippi

MILLY CARLUCCI VS MARIA DE FILIPPI: LA SFIDA A COLPI DI SHARE - Ogni Sabato, sulle principali reti nazionali, si combatte una battaglia a colpi di share che vede le due contendenti, Milly Carlucci e Maria De Filippi, scontrarsi in una gara all'ultimo talento. La sfida si combatte sulla pista da ballo per il noto programma di Rai Uno, Ballando con le stelle, mentre Maria De Filippi affida ai suoi Amici l'arduo compito di portare a casa la vittoria degli ascolti. In questa sfida senza precedenti, è spesso Canale 5 ad avere la meglio, ma a quanto pare, nell'ultima serata di ieri, entrambe le prime donne della tv avrebbero commesso degli errori imperdonabili. Del caso si è occupato Domenico Naso, giornalista de Il Fatto Quotidiano che da molti anni scrive di spettacolo. Naso, in particolare, ha evidenziato quelli che sono stati gli errori delle due padrone di casa, che nell'ultimo sabato sera avrebbero raggiunto un punto di non ritorno portando i telespettatori (circa otto milioni divisi fra Rai Uno e Canale 5), ad assistere a quello che, a suo dire, è stato un fallimento.

MILLY CARLUCCI VS MARIA DE FILIPPI: GLI ERRORI DELLE SIGNORE DELLA TV - Secondo Domenico Naso, noto giornalista de Il Fatto Quotidiano, i due show del sabato sera "si stanno prendendo un po’ troppo sul serio", complice una stagione televisiva particolarmente ardua che starebbe trascinando i due programmi verso un punto di non ritorno. Nel suo articolo, Naso mette in evidenza gli errori commessi da entrambe le signore della tv, riservando a Maria De Filippi il peccato di arroganza, poiché avrebbe cercato di "ammansire" Morgan, così come fatto lo scorso anno con Loredana Bertè, e a Milly Carlucci quello di voler rincorrere a tutti i costi l'avversaria, sperando di prendersi "una pur lecita rivincita, dopo tanti anni di legnate". Secondo Domenico Naso, infatti, il target naturale di Ballando con le stelle il sabato sera sceglie Rai Uno proprio perché lontano dalle dinamiche di Amici. Da qui l'errore di ospitare Morgan, detentore di una verità della quale poco interessa ai telespettatori del suo show. Se volete leggere il pezzo di Domenico Naso per Il Fatto Quotidiano, potete cliccare qui.

