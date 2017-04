Nancy Coppola all'Isola dei famosi 2017

NANCY COPPOLA, OSPITE DA BARBARA D’URSO COL MARITO CARMINE E IL FIGLIO VINCENZO (DOMENICA LIVE, 23 APRILE 2017) - Barbara D’Urso intervisterà questo pomeriggio Nancy Coppola, ospite a Domenica Live con il marito Carmine e il figlioletto Vincenzo. L’ex naufraga dell’Isola dei famosi 2017 ha annunciato la sua presenza in trasmissione con una foto scattata in aeroporto che la ritrae insieme al suo bimbo (clicca qui per vederla): “Si vola ..#michiamonancy #nancycoppola #novita Buona Domenica amori miei , vi ricordo che oggi sono ospite di @barbaracarmelitadurso a @domenica_live Con tante sorprese ! #amolamiagente”. Nancy è reduce da molte serate ma tra i tanti impegni ha trovato il tempo da dedicare alla sua famiglia, come dimostrano gli scatti che ritraggono la cantante con marito e figlio durante le vacanze di Pasqua (clicca qui per vederne una): “Meritato weekend in family buona Pasqua da noi #michiamonancy #ofigliomio #mammacantante #isola #tuttoepossibile”. In un’altra foto li vediamo tutti insieme in una piscina (clicca qui): “Family Buona Pasqua #michiamonancy #isola #ischia”. Nei giorni scorsi Nancy ha voluto mostrare sulla sua pagina Facebook anche il meraviglioso mazzo di rose con cui Carmine l’ha accolta al suo ritorno dall’Honduras: “Al mio ritorno ...grazie amore mio #michiamonancy #isola”. Clicca qui per vedere lo scatto.

