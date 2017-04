NINA MORIC E LUIGI MARIO FAVOLOSO/ Ospiti a Domenica Live per parlare di Fabrizio Corona (23 aprile 2017)

Nina Moric

NINA MORIC E LUIGI MARIO FAVOLOSO: OSPITI A DOMENICA LIVE PER PARLARE DI FABRIZIO CORONA: LA LORO VERITÀ (OGGI, 23 APRILE 2017) - Nina Moric e Luigi Mario Favoloso saranno ospiti questo pomeriggio, 23 aprile 2017, di Barbara D’Urso a Domenica Live per raccontare la loro verità sul caso Fabrizio Corona. L’ex marito della modella croata ha fatti chiamato in causa Favoloso nel corso delle ultime udienze del suo processo, accusandolo di essere lui il mandante della bomba carta esplosa vicino a casa sua. Proprio dopo quell’episodio la polizia tornò a indagare sul suo conto e secondo l’ex fotografo dei vip il fidanzato di Nina Moric lo avrebbe fatto a scopo intimidatorio, per spingere Corona ha concedere l’affidamento esclusivo del figlio Carlos alla modella croata. Le affermazioni di Corona in aula hanno spinto Favoloso a prendere una decisione drastica, annunciata sulla sua pagina Facebook (clicca qui per vedere il post): “Dopo aver riflettuto sugli eventi degli ultimi mesi, ed in particolare degli ultimi giorni, ho preso due importanti decisioni. Querelerò il signor Fabrizio Corona perché parlando in un’aula del Tribunale di Milano mi ha attribuito un reato particolarmente infamante che non ho commesso”. Per Nina l’ipotesi che fosse stato Favoloso era talmente assurda che decise di scherzarci su, pubblicando lo screenshot fatto alla notizia della bomba “più potente della storia” sganciata dagli Stati Uniti sull’Afghanistan: “Stati Uniti? Io direi che è stato Favoloso”. Clicca qui per vedere il post.

