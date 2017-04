Oroscopo Paolo Fox a Mezzogiorno in famiglia: previsioni e classifica dei segni (23 aprile)

Paolo Fox a Mezzogiorno in Famiglia - LaPresse

OROSCOPO DI PAOLO FOX: LA CLASSIFICA DEI SEGNI E PREVISIONI A MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA (23 APRILE) - Questa domenica, 23 aprile, Mezzogiorno in famiglia ci regalerà un nuovo appuntamento con l'Oroscopo 2017 di Paolo Fox. Il celebre astrologo ci illustrerà tutte le novità della classifica dei segni, grazie anche alle previsioni delle stelle. Cosa ci riserverà il futuro? I movimenti di molti pianeti potrebbero aver stravolto la situazione astrale che abbiamo scoperto durante lo scorso appuntamento. Avevamo trovato infatti all'ultimo posto della classifica lo Scorpione, forse per via di alcuni ripensamenti sul lavoro. Gli ultimi giorni sono stati impegnativi e le vacanze di Pasqua molti si saranno voluti riposare. Le giornate attorno a sabato e domenica sono state le peggiori, che sfoceranno in perplessità con gli altri attorno al giono 20. Penultimo posto per il Leone, a causa di un forte stress che ha colpito i nati del segno nei giorni centrali della settimana. E' possibile che si verifichino delle liti in famiglia, anche se le stelle regalano al Leone un momento di forza. La difficoltà sta nel trovare degli alleati che siano in grado di dare conforto. Secondo posto invece per il Capricorno, che ha potuto avvantaggiarsi dalle influenza di Luna e Giove. Ci saranno grandi stelle anche in autunno, ma le novità sono già arrivate in queste ultime settimane. Alcuni nati del segno potrebbero aver visto diverse situazioni utili spiccare il volo, mentre tutto ciò che non andava bene è stata eliminata. Medaglia d'oro infine per la Vergine. Ottimo cielo per i nati del segno, dopo diversi mesi di stallo. Questa condizione astrologica proseguirà con forte energia anche nella seconda metà dell'anno. Iniziano a verificarsi le prime soddisfazioni e chi è sul punto di sperimentare nel lavoro potrà avere qualche vantaggio. Rinascita anche in amore. Clicca qui per rivedere la classifica di Paolo Fox e le previsioni del suo Oroscopo 2017 per la precedente puntata di Mezzogiorno in famiglia.

MEZZOGIORNO IN FAMIGLIA, ANTICIPAZIONI DEL 23 APRILE 2017: RECCO VS RIVISONDOLI - Al via in questa domenica 23 aprile 2017, la gara fra Comuni di Mezzogiorno in famiglia. A contendersi il titolo di campione saranno i Comuni di Recco e Rivisondoli, in provincia de L'Aquila. I vincitori in carica hanno conquistato nella puntata di ieri un punto di vantaggio, che potrebbe rivelarsi decisivo nelle manche che ci apprestiamo a vivere. Di Recco abbiamo ormai scandagliato ogni più piccolo dettaglio, ma cosa dire dello sfidante? Meno di 700 gli abitanti di questo paesino dell'Abruzzo, rinomato per il suo centro turistico e grazie agli sport invernali, dato che è una delle mete preferite degli atleti. Ai confini dell'altopiano delle Cinquemiglia, Rivisondoli si trova ai piedi del monte Calvario, che raggiunge quota 1300 metri. Le temperature raggiungono quindi delle minime importanti, fra cui i -29° che si raggiunsero negli anni '80. Ancora oggi il terribile freddo di quel giorno, in occasione del Carnevale, è ricordato che timore e fascino allo stesso tempo.

