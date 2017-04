PUNCTURE/ Su Cielo il film con Chris Evans e Brett Cullen (oggi, 23 aprile 2017)

Puncture, film prima serata

PUNCTURE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 23 APRILE 2017: IL CAST - Puncture, il film in onda su Cielo oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 21.15. Una pellicola di genere drammatica realizzata nel 2011 e prodotta dalla casa cinematografica della Kassen Brothers Production per la regia di Adam Kassen che si è avvalso del supporto del fratello Mark Kassen. Nel cast figurano attori piuttosto conosciuti come Chris Evans, lo stesso Mark Kassen, Brett Cullen, Marshall Bell, Michael Biehn, Vinessa Shaw e Kate Burton. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

PUNCTURE, IL FILM IN ONDA SU CIELO OGGI, 23 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di nome Mike Weiss di professione avvocato. Mike è un ragazzo ancora giovane ma ciò nonostante porta con sé tutta una serie di problematiche e di sventure. L'avvocato infatti fa da tempo uso di droghe e questo fa di lui un tossicodipendente. Infatti, nonostante abbia provato più volte ad uscire da quel giro, la droga non lo ha mai abbandonato. Mike vive ad Houston e lavora in un studio insieme al suo amico e socio Paul Danziger ed insieme formano una coppia di avvocati si sopravvento, righe ma anche molto talentuosi. Un giorno Mike si trova ad affrontare un caso molto particolare, una donna che lavora come infermiera nel vicino ospedale ha chiesto il suo aiuto. Vicky infatti, vuole fare causa al pronto soccorso dell'ospedale in quanto è stata punta da un ago che è risultato infetto. Mike e Paul decidono di seguire questa donna e di approfondire questo caso. Sin da subito si mettono ad analizzare tutta la documentazione relativa a questa storia e ben presto si rendono conto che in realtà la situazione è molto più complessa di quello che sembrava. Man mano che il tempo passa e il processo si avvicina, i due avvocati iniziano a capire che sotto vi è qualcosa di grosso che se dovesse venire a galla potrebbe sconvolgere l'intera assistenza sanitaria americana nonché anche le più note ed importanti aziende farmaceutiche degli Stati Uniti.

