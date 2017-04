SI FA PRESTO A DIRE AMORE/ Su La5 il film con Enrico Brignano (oggi, 23 aprile 2017)

Si fa presto a dire amore, film prima serata

SI FA PRESTO A DIRE AMORE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 23 APRILE 2017: IL CAST - Si fa presto a dire amore, il film in onda su La5 oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 21.10. Una pellicola di genere commedia sentimentale, prodotta in Italia nel 2000 per la regia di Enrico Brignano che oltre ad esserne anche il principale interprete ha anche scritto il soggetto e curato l’adattamento della sceneggiatura assieme ad Augusto Caminito, Natalia Gambino e Roberto Leoni. Nel cast sono presenti personaggi piuttosto conosciuti come Vittoria Belvedere, Samuela Sardo, Isabel Perez, Corrado Olmi, Pia Velsi e Raffaele Vannoli. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

SI FA PRESTO A DIRE AMORE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 23 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film narra la storia di un uomo di trenta anni di nome Enrico da sempre disoccupato e senza un soldo che ora si trova anche a dover affrontare l'abbandono della sua ragazza Silvana che lo lascia improvvisamente. Con il cuore distrutto e senza alcuna voglia di fare niente, Enrico trascorre le sue giornate nell'ozio recandosi nel vicino bar dove racconta le sue tormentate vicende agli amici di sempre che sono stanchi di ascoltare i suoi continui problemi. Enrico prova allora a confidarsi con il suo migliore amico Alfredo che lavora come idraulico e che è per questo motivo sempre troppo impegnato per ascoltare tutte le paranoie e i guai di Alfredo. Man mano che passano i giorni l'inquietudine di Alfredo cresce sempre più finché un giorno decide di procurarsi anche una pistola per tentare il suicidio. Tuttavia per lui sembra aprirsi uno spiraglio di luce quando in occasione di un concorso, Enrico conosce una donna di nome Elvira con la quale fa subito amicizia. Tra i due scatta subito un profondo feeling anche perché le loro vite sono molto più simili di quanto credano essendo stati entrambi appena lasciati da quello che credevano l'amore della loro vita. Frequentandosi, capiscono di amarsi così iniziano una relazione, tutto sembra procedere per il meglio finché un giorno non ricompare nella vita di Enrico la sua ex fidanzata Silvana. Il ragazzo è ancora legato al suo primo amore ma nello stesso tempo non vuole neanche rinunciare ad Elvira, così tiene in piedi due relazioni parallele. Nel frattempo il ragazzo si imbatte in una giovane ed affascinante ragazza uruguaiana di nome Martha dalla quale si sente subito attratto decidendo anche di accompagnarla nella sua città d'origine. Tuttavia, sarà proprio Martha a fargli capire che è ancora innamorato di Silvana, così torna a Roma e le chiede di sposarlo.

© Riproduzione Riservata.