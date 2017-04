STASERA IN TV/ Oggi, programmi Mediaset: Il Segreto e Le Iene show (domenica, 23 aprile 2017)

Stasera in tv mediaset

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, 23 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 23 aprile 2017, la programmazione Mediaset si presenta piuttosto ricca e pronta a soddisfare tutti i gusti. Dagli amanti della soap come Il Segreto che andrà in onda su Canale 5, all'intrattenimento (anche in replica) con Le Iene Show su Italia 1. Sono disponibili inoltre anche numerosi film, sia per grandi che per bambini sul canale loro dedicato Boing, ma non solo, ci sarà anche spazio per gli appassionati di serie tv grazie alla prima serata scelta di Top Crime. Insomma, nessuno resterà escluso. Il programma più seguito della serata dovrebbe essere ancora una volta Canale 5 con un nuovo maxi appuntamento de Il Segreto, la soap opera spagnola che continua ad essere una freccia pesantissima nell'arco a disposizione dell'azienda di Cologno Monzese. I personaggi de Il Segreto dovranno scontrarsi, ancora, con le repliche della terza stagione di Che Dio ci aiuti, in onda in prima serata su Rai Uno. Ma scopriamo adesso nel dettaglio la programmazione della serata Mediaset.

Come detto prima, su Canale 5 in prima serata andrà in onda un doppio episodio de Il Segreto. La soap spagnola continua ad appassionare oltre tre milioni di telespettatori a puntata. Un numero importante e, sopratutto, costante, che garantisce a Mediaset ascolti sempre competitivi rispetto a quelli della concorrenza. Beatriz e Camilla verranno a conoscenza di una parte della verità riguardante il passato di Hernando, che sarà accusato dal suo ex braccio destro Elias (il chimico) di aver ucciso la precedente moglie e il proprio figlio. Si conoscerà inoltre anche il passato di Garrigues, il nuovo protagonista della soap. Le Iene invece, vi aspetteranno su Italia 1 con nuovi importantissimi servizi. Sta facendo ancora discutere in rete sui social il recente video di una ragazza che dall'età di 13 anni è stata abusata da un signore, che ha poi avuto la forza di incontrare e denunciare, grazie all'aiuto di uno dei collaboratori che lavora per il programma di Italia 1. Tra i commenti che possono leggersi sotto il post del servizio, sono diversi gli utenti che non credono del tutto alla versione della ragazza. Su Rete 4 la domenica sera sarà con l'intramontabile Don Camillo, un film degli anni '50 del regista Julien Duvivier. Nel cast, oltre a Fernandel (il mitico Don Camillo), anche Gino Cervi, Saro Urzì, Franco Interlenghi, Vera Talchi e Clara Auteri. Lo stesso storico personaggio di Don Camillo, a distanza di trent'anni, venne poi interpretato da Terence Hill. Per quanto riguarda, invece, la seconda serata dei primi 3 canali Mediaset, segnaliamo, sempre su Rete 4, il film White Noise, appartenente al genere thriller - soprannaturale, del regista Geoffrey Sax. La 5 proporrà invece un film dal genere commedia diretto e interpretato da Enrico Brignano dal titolo Si a presto a dire amore. Su Canale 5 invece andrà in onda alle 22.30 un nuovo episodio della soap opera Una Vita, scritta dalla stessa autrice della soap opera iberica Il Segreto. Su Italia 1 invece spazio sempre a Le Iene, che come è sua tradizione proseguirà nei suoi interessanti servizi fino a tarda sera.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA SERATA MEDIASET NEL DETTAGLIO:

Canale 5 ore 21: 15 Il segreto, soap

Italia 1 ore 21:20 Le Iene Show, intrattenimento

Rete 4 ore 21: 15 Don Camillo, film commedia

La5 ore 21:20 Si fa presto a dire amore, film commedia

© Riproduzione Riservata.