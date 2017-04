STASERA IN TV/ Oggi, programmi Rai: Che Dio ci aiuti e Speciale Elezioni Francesi (domenica, 23 aprile 2017)

Stasera in tv rai

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI, 23 APRILE 2017. Per la prima serata di oggi, domenica 23 aprile 2017, il palinsesto di casa Rai si presenta ricco di spunti di estremo interesse. Ci sarà innanzitutto spazio per gli amanti delle repliche, con Rai Uno e Rai Premium sugli scudi. La politica troverà la sua collocazione ideale invece su Rai Due. Gli appassionati di scienza e natura potranno invece contare sulla programmazione di Rai 5. Spazio anche a film di successo, ne è esempio Rai Movie, seguito a ruota da Rai 4. Continua nel frattempo il successo inarrestabile di Fabio Fazio la cui creatura più riuscita occupa la prima serata di Rai 3. Così come in passato, dovrebbe vincere a mani basse ancora una volta la replica della serie tv Che Dio ci aiuti. Ma dopo questa breve presentazione, passiamo nel dettaglio della programmazione per la serata Rai.

In queste settimane stanno andando in replica gli episodi della terza stagione di Che Dio ci aiuti che da poco, su Rai Uno, si è conclusa la quarta stagione che ha avuto per protagonisti i personaggi più amati dai fan della serie, tra cui Suor Angela (Elena Sofia Ricci), Guido (Lino Guanciale) e Azzurra (Francesca Chillemi). Saranno due gli episodi che saranno trasmessi su Rai 1 nella prima serata di oggi, domenica 23 aprile, dal titolo 'Omnia vincit amore' e 'La ricerca del successo'. Ci si sta avviando ormai alla fine anche delle repliche della terza stagione. Non si hanno ancora informazioni esatte sulle reali intenzioni della Rai circa una quinta stagione, ma i dati di ascolto fatti registrare dalla fiction nel 2017 fanno ben sperare i fan, anche perché una nuova serie è piuttosto scontata dopo il finale apertissimo deciso dagli autori. Alle 21.00 su Rai Due va invece in onda l'appuntamento con le elezioni presidenziali francesi. Un approfondimento sulla politica estera con l'importantissima votazione a cui saranno chiamati i francesi nel corso del prossimo weekend, dove dovranno scegliere tra quattro candidati alla poltrona di nuovo presidente che subentrerà a François Hollande. I sondaggi ad oggi fotografano una situazione di assoluto equilibrio, con Macron davanti alla Le Pen di un solo punto percentuali, mentre se presi nel complesso, tutti i candidati sono in un fazzoletto di 4 punti percentuali. Nuovo appuntamento in prima serata per Fabio Fazio con il suo Che fuori tempo che fa. Ospiti della settimana Roby e Francesco Facchinetti, Micaela Ramazzotti ed Elio Germano, il ministro Andrea Orlando (candidato alle Primarie Pd che si terranno il prossimo 30 aprile), David La Chapelle, Giovanni Andrea Zanon, Willie Peyote e Jain. Ospite in trasmissione anche il giornalista e conduttore televisivo Roberto Giacobbo (tra le altre cose conduttore di Voyager su Rai Due). Su Rai Premium, come sottolineato in precedenza, andrà invece in onda la replica dell'ultima puntata di Ballando con le stelle. La settimana scorsa è stata trasmessa, in diretta, la puntata degli spareggi, che ha visto nuovamente sulla pista di Ballando i precedenti eliminati. Molte difficoltà per Giuliana De Sio, protagonista in negativo sette giorni prima dopo l'eliminazione. L'attrice, tra le altre della fiction L'Onore e il rispetto, ha definito come 'orribile' la sua esperienza al talent show di Rai Uno condotto da Milly Carlucci. Su Rai Movie, in prima serata, spazio al film La bussola d'oro, pellicola del 2007 con un cast di assoluto prim'ordine, basta pensare alla presenza della star Nicole Kidman, che è affiancata da attori del calibro di Daniel Craig, Eva Green, Sam Elliott, Dakota Blue Richards. Su Rai 4 va in scena invece 'Lo sciacallo', pellicola abbastanza recente (2014) del regista Dan Gilroy, al suo esordio, candidato all'Oscar nel 2015 per la migliore sceneggiatura. Infine spazio alla scienza e natura su Rai 5 con il secondo episodio de 'Il libro della savana'. In seconda serata, su Rai Uno l'approfondimento dello Speciale Tg1, su Rai Due il tradizionale appuntamento con La Domenica Sportiva (ore 22.40) ed infine il docu-reality 'I ragazzi del Bambino Gesù' su Rai Tre.

LA PROGRAMMAZIONE DELLA PRIMA SERATA RAI NEL DETTAGLIO:

Rai Uno ore 21:30 Che Dio ci aiuti

Rai Due ore 21:00 Speciale Elezioni Francesi

Rai Tre ore 21:30 Che fuori tempo che fa

Rai Quattro ore 21:15 Lo sciacallo - Nightcrawler

Rai Cinque ore 21:15 Il libro della Savana

Rai Movie ore 21:20 La bussola d'oro

Rai Premium ore 21:25 Ballando con le stelle

