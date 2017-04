STEFANIA LILLO, EX MOGLIE DI MARCO BALDINI/ Rivelazioni shock in esclusiva da Barbara d’Urso (Domenica Live)

Stefania, ex di Marco Baldini a Domenica Live

STEFANIA LILLO, EX MOGLIE DI MARCO BALDINI, OGGI A DOMENICA LIVE: PAROLE SHOCK DA BARBARA D’URSO? - Marco Baldini dopo i numerosi momenti di crisi, ha trovato più volte "rifugio" da Barbara d'Urso, dividendosi tra le interviste a Pomeriggio 5 e quelle a Domenica Live. Dopo essere caduto più volte per il vizio del gioco, il conduttore radiofonico si è anche lasciato dalla moglie Stefania. La donna proprio oggi, entrerà negli studi di Cologno Monzese per raccontare la sua versione dei fatti al cospetto della ruspante conduttrice napoletana: cosa accadrà? Così come annunciato dalla d'Urso, l'ex moglie di Marco Baldini parlerà della loro storia e l'uomo ascolterà dietro le quinte: farà poi l'ingresso in studio? Di recente, Baldini è stato intervistato da Bollicine Vip ed ha raccontato un nuovo spiacevole episodio ai suoi danni: “Ogni volta che sento parlare di queste faccende mi viene la pelle d’oca. Anche io in passato sono stato vittima di minacce e ritorsioni e vivevo nella paura, so cosa sta provando Adriano Celentano". Il tutto, era collegato ai recenti tentativi di intrusione in casa del molleggiato. Marco Baldini, durante l'intervista ha raccontato di avere avuto paura ad uscire di casa a causa di una persona che minacciava lui e la sua famiglia. Dopo queste disavventure, l'ex socio di Fiorello ha raccontato i nuovi progetti al quotidiano.net: "Ho incontrato qualcuno, un editore pieno di entusiasmo, ed è anche grazie all’ottimismo di questo toscanaccio innamorato di Firenze come me, che mi è tornata la voglia di stare davanti a un microfono".

L'ex voce storica di Radio Deejay, ha deciso di buttarsi il passato alle spalle con una nuova avventura in una web radio che porta il suo nome: "La trasmissione “Baldini a 90”, creatura che curo e conduco con l’imitatore Gianfranco Butinar: parliamo di calcio e molto altro. Il ruolo del pubblico è molto importante durante quell’ora e mezzo che vola fra momenti di divertimento, spazi di informazione e ospiti". Stefania Lillo ha divorziato da Marco Baldini nel 2011 e, a distanza di circa sei anni, la donna parlerà oggi da Barbara d'Urso anche se, non è la prima volta che si confida. Ecco perché, nel 2014 aveva già parlato tra le pagine di Diva e Donna: “Quanta ipocrisia nei confronti di Marco” ha raccontato “Ho sentito molti ‘mi dispiace’. Ma per favore. Le persone di solito si aiutano in vita. È accaduto lo stesso a Califano: al funerale tutti lo hanno pianto, ma prima lo hanno evitato come la peste per anni”. E sulla sua situazione con l’ex marito aveva raccontato: “Io, che dovrei essere l’unica a puntare il dito, non lo farò mai: mi schiero dalla sua parte. Le persone non si lasciano a se stesse, ma si aiutano, a prescindere dagli errori che hanno commesso”.

© Riproduzione Riservata.