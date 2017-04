STEFANIA ROCCA/ L’attrice parlerà della sua nuova fiction (Che fuori tempo che fa, 23 aprile 2017)

Stefania Rocca, Che fuori tempo che fa

STEFANIA ROCCA, L’ATTRICE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 23 APRILE 2017) - Ospite della puntata di questa sera, di Che fuori tempo che fa ci sarà Stefania Rocca. L'attrice attualmente è protagonista in una fiction televisiva Rai: Di padre in figlia, andata in onda a partire dal 18 aprile. Nella serie è Franca Franza, donna succube di un marito sposato in tenera età per nascondere un orribile segreto. Franca nel corso delle puntate compirà un percorso personale di realizzazione e indipendenza fino ad arrivare al divorzio e all'indipendenza economica.

STEFANIA ROCCA, L’ATTRICE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA SUA NUOVA FICTION (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 23 APRILE 2017) - Già ospite precedentemente della trasmissione di Fabio Fazio, Stefania Rocca parlerà del suo nuovo ruolo per questa fiction e della condizione femminile attuale e passata. Di padre in figlia infatti parla della maturazione della nostra società tra gli anni 60 e 80' e Stefania stessa - donna, madre, attrice in carriera - ne sente tutto il valore, come ha dichiarato nelle interviste che hanno preceduto l'uscita della fiction. Stefania Rocca è una donna forte, emancipata, nominata per ben due David di Donatello due Nastri d'Argento, ha esordito giovanissima al cinema, senza mai fermarsi: recitare - afferma lei - è libertà. Era una bambina timida, e così sul palco ha trovato la sua forma di espressione, il suo modo di stare al mondo. Due figli, ritmi frenetici, Stefania è una donna moderna che cerca di conciliare un lavoro impegnativo con la cura della famiglia. Ha recitato al cinema nella commedia di Riccardo Milani Mamma o papà, che tratta con ironia e leggerezza il tema del divorzio. È sempre in scena a teatro, perché è lì - secondo lei - che si sente più forte il calore del pubblico, la reazione onesta alla propria performance.

STEFANIA ROCCA, L’ATTRICE E’ OSPITE NEL SALOTTO DI FAZIO: LA SUA VITA PRIVATA (CHE FUORI TEMPO CHE FA, 23 APRILE 2017) - Stefania Rocca a 45 anni è una donna che corre con ritmi frenetici, ai microfoni racconta di avere una vita impegnativa tra la casa, il lavoro e i suoi mille interessi, tra cui la musica, lo sport, l'economia. Piena di energie e curiosità verso il mondo, Stefania è sempre stata molto riservata sulla sua vita, mai al centro delle cronache e del gossip. Tanto che ha sposato suo marito - l'imprenditore Carlo Capasana - nel segreto più totale: a New York, tre anni fa, con la presenza dei soli loro figli. Un gesto che la dice lunga sull'importanza di proteggere la sua privacy. Questa sera a Che fuori tempo che fa, incalzata dalle domande di Fazio, Stefania sicuramente racconterà altri aneddoti della sua vita, permettendoci di scorgere ancora una volta la donna oltre l'attrice.

© Riproduzione Riservata.