STEFANO DE MARTINO / Costretto a lavorare al fianco della ex Emma Marrone (oggi, 23 aprile 2017)

Stefano De Martino ad Amici

STEFANO DE MARTINO, NEWS: COSTRETTO A LAVORARE AL FIANCO DELLA EX (OGGI, 23 APRILE 2017) – Il ballerino napoletano Stefano De Martino come di consueto, ieri sera è stato tra i protagonisti della quinta puntata della fase serale del talent Amici. A differenza di quanto annunciato da diversi portali web che si occupano di gossip, non c’è stato alcun balletto hot con la ex compagna Emma Marrone con relativo ritorno di fiamma. Tuttavia è altrettanto vero che De Martino si ritrova a collaborare nuovamente al fianco della Marrone, il che potrebbe causargli qualche piccolo problema da un punto di vista inconscio. Secondo quanto riportato dal portale web CheDonna.it, il buon De Martino, infatti, si è fatto lasciare scappare una frase alquanto sibillina che nella ricostruzione dello stesso portale sarebbe sintomo di gelosia della Marrone. Nello specifico, De Martino avrebbe detto dinnanzi all’entusiasmo di Cosimo Barra, fan sfegatato della Marrone, per l’arrivo di quest’ultima: “Cosimo nutre per Emma una forte passione”.

Intanto, in settimana Stefano De Martino è stato protagonista di un fatto quanto mai singolare. In realtà siamo nel campo delle ipotesi. Infatti, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, De Martino sarebbe stato sorpreso alla stazione Centrale di Milano, mentre parlava al telefono con una certa enfasi tradendo un vistoso nervosismo. Sempre secondo il settimanale, il ballerino di Amici avrebbe pronunciato a più riprese il nome di Veronica. Per la rivista la donna in questione sarebbe madre di Belen Rodriguez, Veronica Cozzani. Per completezza di informazione, va rimarcato come lo stesso De Martino abbia smentito tale ricostruzione con un apposito post pubblicato sui social. Sarà stata realmente una cantonata della rivista di Alfonso Signorini?

