THE MANCHURIAN CANDIDATE/ Su La7 il film con Denzel Washington (oggi, 23 aprile 2017)

The Manchurian Candidate, film seconda serata

THE MANCHURIAN CANDIDATE, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 23 APRILE 2017: IL CAST - The Manchurian Candidate, il film in onda su La7 oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 23.25. Una pellicola di genere thriller uscita nelle sale cinematografiche nel 2004 e diretta da Jonathan Demme. Il film americano ha un cast spettacolare, con attori principali Denzel Washington, Meryl Streep, Liev Schreiber, Jon Voight e altri volti noti. La pellicola è in realtà un remake del film diretto da Frankenheimer nel 1962 "Va e uccidi", con protagonista Frank Sinatra. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

THE MANCHURIAN CANDIDATE, IL FILM IN ONDA SU LA7 OGGI, 23 APRILE 2017: LA TRAMA - Il maggiore Bennet Marco e il suo team vengono tratti in salvo dal sergente Raymond Shaw durante un'imboscata nell'operazione "Desert Storm" nella guerra del Golfo, gesto che lo porterà sotto i riflettori tanto da farlo diventare un eroe di guerra e avvicinarlo al mondo della politica. Condizionato dalla madre, la senatrice Eleanor Shaw, Raymond si candida come vice presidente degli Stati Uniti. Nel frattempo Marco continua ad avere incubi che ricorrono anche nei sogni dei suoi compagni, compreso Raymond, e sospetta che dietro tutto questo ci sia un complotto. E' proprio così, durante la guerra i soldati vennero sottoposti a degli esperimenti, a un complesso lavaggio del cervello e all'inserimento di un microchip nel corpo di ciascuno. Marco scopre infine che tutto si può ricollegare alla famiglia degli Shaw e alla banca Manchurian Global, teoria confermata poi da Eugenie Rose, agente dell'FBI. Bennet prova a raccontare tutto al senatore Tom Jordan ma senza successo. A questo punto, la senatrice Shaw lo accusa di voler diffamare il figlio, diventato ormai una marionetta attraverso i suoi comandi vocali che lo spingono a uccidere il senatore e la sua amata Jocelyne, nella convinzione che fosse un gesto inevitabile. Raymond diventa così vicepresidente degli Stati Uniti, ma i colpi di scena non finiscono. Un tentato assassinio al presidente vorrebbe portare Show al suo posto ma Marco e Raymond grazie all'aiuto dell'FBI cominciano a rendersi conto di quello che sta succedendo. Nel momento in cui Marco anche lui comandato dalla senatrice deve uccidere il presidente, Raymond si sposta consapevolmente nella traiettoria, venendo ucciso assieme alla madre. Prima che il cecchino uccida anche se stesso, Eugenie ferma il soldato e lo salva, decidendo di sostituirne l'identità con quella di un altro agente, accusando la Manchurian Global degli esperimenti portati avanti e rendendo pubblico il colpo di stato.

© Riproduzione Riservata.