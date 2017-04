THE MASK 2/ Su Italia 1 il film con Jamie Kennedy e Alan Cumming (oggi, 23 aprile 2017)

The mask 2, film prima serata

THE MASK 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 23 APRILE 2017: IL CAST - The mask 2, il film in onda su Italia 1 oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 19.20. Una pellicola di genere fantastica e commedia dal titolo originale Son of the Mask. Si tratta di una pellicola americana del 2005 prodotta da Scott Krupf e Erica Huggins con la regia di Lawrence Guterman. Nel cast sono presenti Jamie Kennedy, Alan Cumming, Bob Hoskins, Liam Falconer e Ryan Falconer. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

THE MASK 2, IL FILM IN ONDA SU ITALIA 1 OGGI, 23 APRILE 2017: LA TRAMA - In una piccola città americana, all’interno di un museo di reperti storici è presente una scolaresca che sta ammirando una maschera di colore che secondo le spiegazioni della guida sembra essere un potente oggetto magico costruito in passato dal dio Loki, figlio di Odino. Un oggetto ritenuto malvagio e molto pericoloso dallo stesso Odino il quale decise di punire il suo stesso figlio per la creazione della maschera mandandolo in esilio dal fantastico regno di Asgard. Tutto sembra essere frutto di una leggenda senza alcun fondamento storico ma ben presto i ragazzi presenti si devono ricredere in quanto si presenta davanti ai loro occhi uno strano essere vestito di nero che asserisce di trattarsi del dio Loki in persona, venuto per recuperare la potente maschera. Loki prende il suo oggetto ma si rende immediatamente conto che non si tratta dell’originale ma soltanto di una imitazione. Preso dall’ira uccide la guida che stava spiegando la leggenda e scompare nel nulla in una sorta di tornado. La vera maschera in realtà è andata persa in un corso d’acqua che poco alla volta l’ha fatta arrivare nei pressi dell’abitazione di un onesto uomo di nome Tim, un disegnatore di fumetti alla ricerca di ispirazione per riuscire ad avere successo. È sposato ma al momento non sembra avere in programma un bambino giacchè si ritiene non pronto per una simile evenienza. Intanto il Dio Odino si presenta da Loki per invitarlo a recuperare la maschera prima che questa possa creare dei problemi all’umanità. La sera di Halloween, Tim non sapendo come travestirsi decide di utilizzare quella maschera e ben presto si trasforma in uno strano essere di colore verde, in possesso di incredibili poteri ed in grado di fare qualsiasi cosa. Durante il tempo passato con indosso la maschera, la vita di Tim cambia completamente in quanto avrà un bambino con gli stessi poteri di Loki ed avrà successo con il fumetto ispirato alla stessa maschera. Tuttavia dopo la nascita del bambino Tim dovrà fare i conti con lo stesso Loki.

