UN TE' CON MUSSOLINI/ Su Rete 4 il film con Maggie Smith (oggi, 23 aprile 2017)

Un tè con Mussolini, film

UN TE' CON MUSSOLINI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 23 APRILE 2017: IL CAST - Un tè con Mussolini, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 14.35. Una pellicola di genere commedia e guerra dal titolo originale Tea with Mussolini, è stata realizzata nel 1999 da una coproduzione italo - britannica targata Medusa Film che ne ha anche gestito la distribuzione ai botteghini e nel mercato dell’Home Video. La regia è di Franco Zeffirelli che ne ha anche scritto il soggetto mentre nel cast sono presenti Maggie Smith, Cher, Joan Plowright, Judi Dench, Lily Tomlin e Pino Colizzi. Ma vediamo la trama del film nel dettaglio.

UN TE' CON MUSSOLINI, IL FILM IN ONDA SU RETE 4 OGGI, 23 APRILE 2017: LA TRAMA - Il film è ambientato nell’Italia degli anni Trenta e per la precisione prima che entrasse in guerra al fianco della Germania di Hitler. Nella splendida città di Firenze, vivono alcune donne di origini anglosassoni, trasferitesi in Italia in quanto da sempre affascinante dall’enorme patrimonio artistico e culturale presente in tutto il territorio italiano ed in particolar modo in città come per l’appunto Firenze. Tra di esse vi è una donna di nome Mary Wallace che da un po’ di tempo sta letteralmente crescendo come fosse suo figlio, un bambino di nome Luca. Luca in realtà è figlio di un amico di Mary, il commerciante di stoffe Paolo. La situazione è piuttosto particolare in quanto Paolo ha deciso di non riconoscerlo in ragione della morale dell’epoca e quant’altro. Elsa invece è una donna di origini americane, molto affascinata dall’arte e che viene considerata una vera e propria mangiatrice di uomini. Conosce molto bene l’arte della seduzione e spesso e volentieri la mette in atto per arrivare ai propri obiettivi. Inoltre c’è Lady Hester che non vede di buon occhio Elsa e che ha delle ideologie che l’hanno portata ad approvare il fascismo di Mussolini tant’è che per lei quest’ultimo diventa un vero e proprio mito. Lady Hester inoltre si farà vanto di essere riuscita ad avere un appuntamento con Benito Mussolini bevendo un tè insieme a lui. Paolo ad un certo punto decide che per Luca sia cosa positiva, andare a studiare in Austria così il bambino lascia Firenze per poi farvi ritorno ad alcuni anni di distanza trovando una situazione completamente cambiata con l’Italia entrata in guerra. Inoltre, le signore inglesi con cui era cresciuto, essendo ritenute un pericolo per la nazione in ragione del loro essere britanniche sono state imprigionate nelle torri di San Gimignano. Luca si prendere cura di loro evitando che possono finire in disgrazia ed insieme a loro arriverà a salvare le stesse torri di San Gimignano dal loro abbattimento da parte dei nazisti.

© Riproduzione Riservata.