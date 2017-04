UNA RAGAZZA PER DUE/ Su La5 il film con Bradley Cooper (oggi, 23 aprile 2017)

Una ragazza per due, film seconda serata

UNA RAGAZZA PER DUE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 23 APRILE 2017: IL CAST - Una ragazza per due, il film in onda su La5 oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 23.15. Una commedia romantica del 2002 che è stata diretta da Morgan Klein e Peter Knight, che insieme hanno lavorato anche alla sceneggiatura. Il titolo originale americano del film è Bending All The Rules. Gli attori principali sono Bradley Cooper, Colleen Porch, David Gail, Morgan Klein, Kurt McKinney, Shauna Vatovec, Andy Scott e James Martin Kelly. Ma ecco nel dettaglio la trama del film.

UNA RAGAZZA PER DUE, IL FILM IN ONDA SU LA5 OGGI, 23 APRILE 2017: LA TRAMA - Kenna è una fotografa freelance, che non ha radici e vive tutto alla giornata. Dopo anni di lavori precari arriva per lei una grande opportunità, una mostra fotografica con i suoi migliori lavori. La ragazza non ha mai avuto relazioni stabili e non si è mai fatta problemi con gli uomini ma l'importante scadenza lavorativa le mette una forte pressione e così si ripromette di non lasciarsi coinvolgere da nessuno. Le sue buone intenzioni falliscono miseramente una sera in un bar quando conosce Jeff, un ragazzo brillante e romantico che oltre a lavorare come barista si diletta anche come dj in una radio amatoriale. Tra i due la simpatia è immediata e iniziano a frequentarsi. Quasi contemporaneamente a Jeff, Kenna conosce anche Martin, un uomo d'affari molto serio e impostato ma dotato di grande fascino. La ragazza, che non si è mai fatta molti scrupoli in amore, finisce per intraprendere con entrambi una relazione. Jeff e Martin, conoscono la situazione fin dal primo momento e si lasciano convincere dall'audacia di Kenna e dal suo spirito libero. La ragazza frequenta entrambi e ne apprezza sempre di più gli aspetti caratteriali, seppur agli antipodi. Jeff si rivela un uomo d'altri tempi, capace di stupire con un pic-nic romantico nel cuore della notte, mentre Martin riesce a smussare il suo carattere scontroso mostrando il suo lato gentile. Nel corso del film viene mostrato anche il passato di Kenna, la sua adolescenza senza punti fermi e il difficile rapporto con la madre, che l'ha abbandonata anni prima, per poi riapparire improvvisamente. All'imminente mostra e ai problemi familiari si aggiungerà la gelosia dei rispettivi fidanzati, che a un certo punto della storia verranno meno al loro patto. Jeff e Martin vorranno Kenna ognuno per sé e questo porterà malintesi e baruffe, fino all'arresto da parte della polizia per rissa. Dopo una notte in cella con relativo pagamento della cauzione per entrambi da parte di Kenna, la giovane arriverà a una conclusione. Per la spensierata e indipendente fotografa arriverà il momento di crescere e mettere radici e anche Jeff e Martin, dopo questa strana esperienza, scopriranno qualcosa in più su loro stessi e i loro desideri in amore.

