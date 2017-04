UNA VITA/ Anticipazioni spagnole e italiane: Leonor e Rosina senza un soldo, cosa se ne faranno del terreno?

Una vita

NA VITA, ANTICIPAZIONI SPAGNOLE: PABLO E LEONOR SI AMANO ANCORA - Li abbiamo lasciati lontani più che mai nelle puntate spagnole di Una vita: Leonor non ha perdonato Pablo per quanto accaduto a Malaga, rifiutandosi di condividere lo stesso letto e di riprendere la loro relazione là dove era stata interrotta. Qualcosa però potrebbe cambiare molto presto: resosi conto dei problemi che la moglie ha dovuto affrontare a Fernando Poo, Pablo cambierà atteggiamento e la coppia si scambierà il primo vero bacio delle ultime settimane. Tutto dunque tornerà alla normalità come potete vedere nel video, cliccando qui? Purtroppo sarà meglio non cantare vittoria troppo presto, come riportano le primissime anticipazioni relative alle puntate della prossima settima. Da esse apprendiamo che Leonor ha mentito e che il denaro ottenuto dalle miniere servirà per un fantomatico Mario Molero. Nel frattempo però sarà la stessa Hibiba ad impossessarsene, la guineiana si confermerà una persona crudele e pericolosa?

UNA VITA, ANTICIPAZIONI 23 APRILE: IL TESTAMENTO DI MAXIMILIANO - Il primo 'esperimento' serale con Una vita ha avuto esito positivo. La telenovela spagnola tornerà quindi in onda anche questa sera a partire dalle ore 22:30 al termine di un appuntamento breve con Il Segreto. Si ripartirà dalle grave situazione nella quale si troverà la famiglia Hidalgo dopo la morte di Maximiliano. Leonor e Rosina non dovranno soltanto superare la disperazione per la perdita del loro caro, ci sarà presto anche un'emergenza economica. Arriverà infatti il momento di leggere il testamento lasciato dall'uomo che non lascerà nessuna somma di denaro a disposizione di moglie e figlia. Al contrario, ci sarà per loro soltanto un terreno apparentemente inutile da lui acquistato poco prima della morte, utilizzando tutti i suoi averi. Una simile notizia manderà su tutte le furie le due donne che non sapranno come comportarsi: Rosina vorrebbe vendere tale proprietà mentre Leonor chiederà alla madre di riflettere, proponendosi di andare ad accertarsi in prima persona di cosa si tratti.

