UOMINI E DONNE/ Anticipazioni: problemi per Gemma e Marco? Spunta l’ex di Firpo (Trono Over)

Gemma Galgani

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO OVER E NEWS: TRA GEMMA GALGANI E MARCO FIRPO SPUNTA L’EX SONIA – Tra Gemma Galgani e Marco Firpo spunta l’ex fidanzata. Secondo il settimanale Di Più, tra la dama e il cavaliere del trono over di Uomini e Donne potrebbe presto spuntare l’ex fidanzata del cavaliere dai lunghi capelli biondi. I due sono stati insieme per sette anni e, stando a quanto si legge sul noto settimanale, sarebbero rimasti in buoni rapporti e si frequenterebbero ancora, anche se da semplici amici. L’affetto che ancora lo lega alla sua ex sarebbe il motivo che rende Marco così perplesso di fidanzarsi ufficialmente con Gemma Galgani. Sonia è una signora di 50 anni che vive in un piccolo paese in provincia di La Spezia. Dopo sette anni d’amore, Marco e Sonia si sono lasciati nel 2015 continuando, però, a sentirsi ancora.

A confermare il rapporto speciale tra Marco Firpo e Sonia è stata la madre della donna che, ai microfoni del settimanale Di Più, ha rivelato: “La loro è stata una grande storia d’amore e credo che, in fondo, tra loro ci sia ancora un fortissimo legame. Tra mia figlia e Marco c’è una bella amicizia. Non ho mai osato chiedere a mia figlia perché si siano lasciati, visto che per me erano fatti l’uno per l’altra”. Come reagirà Gemma Galgani di fronte a tale notizia. Se il tutto fosse confermato, la dama storica del trono over di Uomini e Donne subirebbe l’ennesima delusione.

