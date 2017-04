UOMINI E DONNE/ Luca Onestini ha già scelto? Sul web spuntano indizi (Trono Classico)

Luca Onestini

UOMINI E DONNE, ANTICIPAZIONI TRONO CLASSICO: GLI INDIZI SULLA SCELTA DI LUCA ONESTINI – Tra Soleil Sorgè, Giulia Latini e Cecilia Zagarrigo chi sarà la scelta di Luca Onestini? Il tronista romagnolo sarà il primo a fare la scelta. A poco più di un mese dalla conclusione della stagione di Uomini e Donne, sale così la curiosità intorno a quella che è stata definita la scelta più attesa della seconda parte della stagione del programma di Maria De Filippi. Ad oggi, Luca Onestini non ha fornito molti indizi su chi sarà la sua scelta. Provando interesse per tutte e tre le sue corteggiatrici, il tronista è stato bravo a tenere tutte sul filo di lana senza dare a nessuna la sensazione di essere la prescelta. Anche Soleil Sorgè che si è sempre sentita un gradino sopra le altre, con l’arrivo di Cecilia Zagarrigo ha cominciato a perdere le sue certezze. Nonostante la grande attrazione fisica che prova nei suoi confronti, dunque, non dovrebbe essere Soleil la scelta di Luca Onestini.

Ad essere in pole position per la scelta dell’ex corteggiatore di Clarissa Marchese, infatti, è Cecilia Zagarrigo che, sin dalla prima esterna, ha sbaragliato la concorrenza delle rivali. Oltre all’attrazione fisica, tra Cecilia e Luca sembra esserci qualcosa di davvero speciale. In esterna con l’ex corteggiatrice di Oscar Branzani, dopo il bacio, Luca si è sbilanciato dicendole di cominciare a credere in loro. Secondo quanto riporta il sito Blastingnews, poi, sembra che dopo l’ultima esterna con la Zagarrigo, Luca abbia confessato alla stessa Maria De Filippi di provare qualcosa di davvero forte per Cecilia che, a poche settimane dalla scelta, sembra ormai la grande favorita per uscire dallo studio di Uomini e donne con Luca.

