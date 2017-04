VICTORIA/ Su Rai 4 il film con Max Mauff, Laia Costa e Frederick Lau (oggi, 23 aprile 2017)

Victoria, film seconda serata

VICTORIA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 23 APRILE 2017: IL CAST - Victoria, il film in onda su Rai 4 oggi, domenica 23 aprile 2017 alle ore 23.20. Una pellicola anglo-tedesca del 2015 che è stata diretta da Sebastian Schipper e appartiene al genere drammatico e thriller. Il regista ha collaborato anche alla sceneggiatura insieme a Olivia Neergaard-Holm e Eike Frederik Schulz mentre gli attori principali presenti nel cast sono Max Mauff, Laia Costa, Frederick Lau, Burak Yigit, Franz Rogowski e André Hennicke. Ma vediamo nel dettaglio la trama del film.

VICTORIA, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 23 APRILE 2017: LA TRAMA - Victoria è una ragazza spagnola di vent'anni e da qualche mese si è trasferita a Berlino per studiare e vivere nella grande metropoli europea. Per mantenersi la ragazza lavora come cameriera in un locale ma non conoscendo la lingua parla solo in inglese con tutti quelli che conosce. Una notte, dopo aver passato l'intera serata a ballare in un locale conosce Sonne e i suoi amici Boxer, Blinker e Fuss. Tra i due ragazzi c'è subito una grande simpatia e la ragazza non ci mette molto a farsi convincere dai suoi nuovi amici a passare del tempo con loro per conoscere la Berlino che solo i veri tedeschi conoscono. I ragazzi entrano in un minimarket e rubano delle bottiglie di liquore, poi trascorrono il resto della nottata tra chiacchiere e passeggiate tra le strade della città. Qualche ora dopo Victoria deve lasciare i suoi nuovi amici per andare a lavoro e Sonne l'accompagna. Tra i due ragazzi c'è grande intesa e il giovane racconta anche alcuni dettagli sul suo passato ma sul più bello arriva una chiamata da Boxer. Il ragazzo e i suoi amici devono fare qualcosa di molto importante, hanno un grosso debito con un losco criminale, che in passato ha aiutato Boxer in prigione e ora vuole dei soldi. Fuss a causa dei bagordi della notte precedente si sente male e non può partecipare al colpo, una rapina in banca. Seppur riluttante, Victoria accetta di prendere il suo posto. I ragazzi assumono delle droghe per essere più reattivi e fanno il colpo, che va liscio. Ancora sotto l'effetto delle droghe decidono di andare in un locale e continuare a divertirsi, lasciando il malconcio Fuss in auto. La polizia non ci mette molto a rintracciare l'auto che i ragazzi hanno usato per la rapina e ne segue un conflitto a fuoco dal quale riescono a scappare solo Sonne e Victoria. Il ragazzo è ferito ma i due riescono a nascondersi in un condominio, dove sotto la minaccia delle armi costringono una giovane coppia a dare loro un cambio di abiti e anche il figlio. I due ragazzi sfilano davanti ai poliziotti facendosi passare per una coppia con il figlio, poi lasciano il bambino in un bar. Per nascondersi, sotto falso nome affittano la stanza di un hotel ma le condizioni di Sonne non sono buone. Victoria chiama un'autoambulanza ma è troppo tardi per lui, nel frattempo al telegiornale viene mandato in onda un servizio con la cronaca della rapina e la scoperta che Boxer e Blinker sono morti. La ragazza non avendo più nulla da perdere decide di prendere i soldi della refurtiva e scappare.

