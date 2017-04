VIOLENTATA A 13 ANNI/ Video, si ribella al suo aguzzino: "perchè l'hai fatto?" (Le Iene Show)

Le Iene Show

VIOLENTATA A 13 ANNI, VIDEO SI RIBELLA AL SUO AGUZZINO: "PERCHE' LO HAI FATTO?" (LE IENE SHOW, 23 APRILE 2017) - Gli abusi ai danni dei minori italiani sono all'ordine del giorno in diverse zone del nostro territorio. Spesso gli aguzzini la fanno franca grazie al timore che porta le giovani vittime a non denunciare le violenze subite. Si tratta in molti casi di uomini di età più che adulta, che non si fanno scrupolo ad avvicinare bambine e bambini minorenni lungo le strade o locali. A distanza di cinque anni, Anna Maria ha trovato il coraggio di affrontare l'uomo che abusa di lei e che ha incontrato per la prima volta quando aveva solo 13 anni. Al suo fianco Marco Maisano, inviato de Le Iene Show, che mostrerà il servizio-denuncia nella puntata di questa sera, domenica 23 aprile 2017. Nel video anteprima dell'inchiesta, sentiamo solo la voce di Anna Maria, che nonostante abbia 18 anni, ha ancora un timbro da bambina. Viene mostrato anche il volto dell'anziano, che si trova alla guida dell'auto, e che le chiede di salire. Anna Maria tuttavia non si ferma di fronte ai suoi ordini e gli impone di ascoltarla, mentre gli chiede spiegazioni per tutto ciò che le ha fatto. "Io ti amavo e ti amo ancora", afferma l'aguzzino, mentre rimane in silenzio quando la ragazza gli fa notare "ma ti sembra normale?". Clicca qui per vedere il video anteprima del servizio de Le Iene Show

Non è la prima volta che Le Iene trattano una delle tematiche che, in modo tragico, dominano maggiormente le pagine di cronaca. Lo scorso marzo, Nadia Toffa si è infatti occupata di un'altra vittima, che si chiama fra l'altro proprio Anna Maria, ma di cognome fa Scarfò. La ragazzina di San Martino venne violentata nel 1999 da un branco composto anche da cittadini del paesino. Una storia che parla ancora una volta del coraggio delle vittime di abusi, che trovano la forza di andare al di là delle violenze subite e ribellarsi a chi le tiene in ostaggio. La storia di Anna Maria ha stupito ancora di più gli italiani proprio a causa della scelta di tutto il paese di schierarsi contro la giovane. Durante il servizio de Le Iene Show, Anna Maria Scarfò ha infatti raccontato gli anni di violenze psicologiche, in cui è stata accusata addirittura di aver provocato gli uomini che l'hanno violentata.

