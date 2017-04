Vincenzo Cinquegrana/ Un posto al sole, è morto lo storico membro dello staff (oggi, 24 aprile 2017)

Un posto al sole

LUTTO A UN POSTO AL SOLE, SI È SPENTO VINCENZO CINQUEGRANA, STORICO MEMBRO DELLO STAFF - Lutto dietro le quinte di Un posto al sole: venerdì 21 aprile, infatti, si è spento Vincenzo Cinquegrana, uno dei membri storici dello staff della celebre soap opera di Rai Tre che lavorava nella serie sin dall'esordio nel lontano 1996. L'annuncio è stato dato qualche ora fa sulla fan page ufficiale della soap, dove nel giro di poche ore si sono riuniti tutti i telespettatori pronti a lasciare fra i commenti un messaggio di cordoglio. Vincenzo, che per tutti i suoi collaboratori era semplicemente Enzo, si è spento lo scorso venerdì, quando un infarto lo ha strappato dall'affetto della sua famiglia. Chi ha avuto modo di lavorare al suo fianco, ha rivelato che il suo sorriso portava il buonumore sul set anche nelle giornate più grigie e che, probabilmente, senza il suo supporto la soap opera di Rai Tre oggi non sarebbe quella che tutti conosciamo. Qui è possibile visualizzare il messaggio condiviso dalla fan page.

LUTTO A UN POSTO AL SOLE, SI È SPENTO VINCENZO CINQUEGRANA, I MESSAGGI DI CORDOGLIO - Tutto lo staff di Un posto al sole si è stretto attorno alla famiglia di Vincenzo Cinquegrana, membro dello staff della celebre soap che lo scorso venerdì si è spento a causa di un infarto. Fra i tanti attori che hanno avuto la possibilità di lavorare fianco a fianco con lui c'è anche Riccardo Polizzy Carbonelli, che ha affidato le sue parole di cordoglio a un breve messaggio su Facebook: "È impossibile condensare con poche parole la Vita di un Grande e i momenti trascorsi insieme, per me 16 anni, in armonia, rispetto e con il garbo che gli erano propri. Non finisce qui! Sempre nel cuore come sempre! Vicino alla Famiglia con tutto l’affetto. R". Fra i tanti post delle ultime ore, anche quello si Germano Bellavia, che ha affidato ai social una lunga riflessione sul suo percorso assieme all'amato Enzo: "(...) Sarà dura per me per noi fare a meno di te, le lacrime al pensiero scorrono irrefrenabili, la vita ci ha colpiti troppo duramente (...)"

