ALIEN/ Su Rai 4 il film con Sigourney Weaver e Yaphet Kotto

ALIEN, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 24 APRILE 2017: IL CAST - Alien è il film in onda su Rai 4 oggi, lunedì 24 aprile 2017 alle ore 21.05. Una pellicola fantascientifica del 1979 che è stata diretta dal regista statunitense Ridley Scott e rappresenta il primo di una fortunatissima serie di film che ha segnato profondamente la carriera del regista e dell'attrice protagonista Sigourney Weaver. Alien è il primo film di una quadrilogia cinematografica tra le più apprezzate della storia del cinema mondiale. In tutti e quattro i film dedicati ad Alien la protagonista è Sigourney Weaver, oltre a lei nel cast del primo film figurano Yaphet Kotto e Veronica Cartwright. Ma ecco la trama del film nel dettaglio.

ALIEN, IL FILM IN ONDA SU RAI 4 OGGI, 24 APRILE 2017: LA TRAMA - La navicella Nostromo sta per fare ritorno sulla Terra dopo la spedizione sul pianeta Thedus. L'intero equipaggio è ibernato, al fine di sopravvivere al viaggio di ritorno a casa. Improvvisamente il computer centrale della navicella, denominato Mother, capta un segnale di soccorso proveniente da un satellite sconosciuto e sveglia l'equipaggio, costretto a recarsi sul luogo. La Nostromo atterra su un pianeta deserto. Tre membri dell'equipaggio escono in perlustrazione mentre gli altri seguono la spedizione a bordo della navicella. Nel frattempo Ripley, un membro dell'equipaggio, cerca di tradurre il messaggio catturato da Mother scoprendo che in realtà si tratta di un messaggio di pericolo e non di soccorso. Nel frattempo i tre membri dell'equipaggio in perlustrazione si imbattono nei resti di una navicella aliena al cui interno trovano un cadavere di un alieno ed una serie di uova. Un uovo si rompe e ne esce fuori un essere alieno e attacca al volto Kane che viene tratto in salvo dai suoi compagni. I tre ritornano alla navicella. I membri dell'equipaggio vorrebbero applicare il protocollo di quarantena secondo il quale Kane non dovrebbe salire sulla navicella per evitare di contagiare gli altri. Ma Dallas decide di non rispettare le regole e fa salire Kane a bordo. L'equipaggio studia il parassita alieno ancorato a Kane, scoprendo che la misteriosa creatura è in grado di produrre un acido molto potente. Dopo alcune ore, l'alieno viene trovato morto. Kane sembra essersi ripreso ma all'improvviso l'uomo tossisce in maniera violenta fino a che un mostruoso parassito fuoriesce dal suo torace uccidendolo ed addentrandosi nella navicella. L'equipaggio cerca di rintracciare l'alieno disperso all'interno della Nostromo per catturarlo ed espellerlo nello spazio. Dopo poche ore la creatura diventa sempre più grande e forte. L'alieno riesce ad uccidere altri due membri dell'equipaggio. Riuscirà la nave Nostromo a fare ritorno a casa?

