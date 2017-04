AMORE PENSACI TU/ Anticipazioni: Luigi si mette in viaggio, verso dove? (puntata 24 aprile 2017)

Amore pensaci tu

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 APRILE 2017: IL VIAGGIO DI LUIGI - Nella nuova puntata di Amore pensaci tu in programma oggi in seconda serata, Luigi prenderà in mano la situazione: dopo essere venuto a sapere di Camilla e di Emanuele nel dettaglio, deciderà che è arrivato il momento di fare un viaggio e mettere nero su bianco tutto quel che è successo. Il capofamiglia dei Cordaro arriverà in Calabria, per parlare con i genitori del ragazzo: inaspettatamente troverà l’ anche Emanuele e tra i due ci sarà l’occasione per un confronto. Ma quale piega prenderà il discorso, e come saranno i toni? Dopotutto, il futuro papà ha lasciato Camilla da sola… Le anticipazioni rivelano che, una volta tornato a casa, Luigi andrà dritto dalla figlia assicurandole che sarà proprio lui a prendersi cura del piccolo. Una scelta che deriva dal faccia a faccia con Emanuele? O succederà dell’altro? Non resta che attendere le 23.30, e la nuova puntata di Amore pensaci tu, per scoprirlo…

AMORE PENSACI TU, ANTICIPAZIONI PUNTATA 24 APRILE 2017: TOMMASO DELUDE STELLA - La fiction Amore pensaci tu è pronta a tornare sul piccolo schermo di Canale 5 stasera, lunedì 24 aprile 2017, con il 14esimo episodio in programma: a partire dalle 23.30 circa andrà in scena “Quelli come te”. Tommaso sarà al centro, dal momento che il suo compleanno è sempre più vicino: l’uomo non ha attraversato un periodo facile, e forse anche per questo Tina e Francesco tenteranno di dissuadere Stella, che vuole a tutti i nostri organizzargli una festa. L’uomo, interpretato da Giulio Forges Davanzati, la farà rimanere molto male quando deciderà di non presentarsi al party in suo onore: capirà però che è il momento di prendere in mano la situazione, e sceglierà di andare ad una psicologa per comprendere a fondo come mai tende così spesso ad allontanare Stella. Riuscirà Tommaso a stare meglio e a riportare un po’ di serenità in tutta la famiglia?

© Riproduzione Riservata.