AVANTI UN ALTRO/ Il game non si ferma: la Miss esulta per il futuro appuntamento in prime time (24 aprile)

Avanti un altro

AVANTI UN ALTRO, IL GAME SHOW NON SI FERMA: CLAUDIA RUGGERI ESULTA SUI SOCIAL, FOTO (OGGI, 24 APRILE 2017) - Avanti un altro, il celebre game show di Canale 5, non si ferma: la trasmissione guidata da Paolo Bonolis e Luca Laurenti è pronta ad andare in scena oggi, lunedì 24 aprile 2017, puntuale alle 18.45. Non lascerà orfano il suo pubblico nemmeno domani, 25 aprile, anniversario della liberazione d’Italia. Chi scenderà in campo pronto a mettersi alla prova di fronte al pidigozzo? Come sempre, i personaggi del minimondo animeranno gli appuntamenti: le diverse personalità che il conduttore accoglie in studio di volta in volta, dalla Bona Sorte, al Bonus, a lo Iettatore, amano anche tenersi in contatto con i fans tramite i social.

Proprio qualche ora fa Claudia Ruggeri - la mitica Miss, in passato anche Poliziotta e Supplente ad Avanti un altro - ha postato su Instagram un frame del video promo del programma: il game si prepara infatti a sbarcare anche in prima serata, come aveva anticipato il conduttore sulle pagine di Tv Sorrisi e Canzoni. “E tra poco andiamo pure in prima serata #avantiunaltro #primaserata #prossimamente” ha commentato carica di entusiasmo ed energia Claudia Ruggeri. Chi è curioso di scoprire la data dalla puntata speciale? Clicca qui per vedere il post della Miss di Avanti un altro direttamente dalla sua pagina social.

© Riproduzione Riservata.