Alessio Lo Passo arrestato/ Uomini e Donne, l'ex tronista in carcere per estorsione: ecco cos'è accaduto

Alessio Lo Passo, Uomini e Donne, l'ex tronista è stato arrestato per estorsione al chirurgo plastico che lo operò al naso - L'ex tronista di Uomini e Donne Alessio Lo Passo é stato arrestato dai carabinieri della Sezione Catturandi del comando provinciale di Milano in esecuzione di una condanna in via definitiva a 3 anni per un'estorsione nei confronti di un chirurgo estetico nel 2014. Stando a quanto riferito dalle autorità, il fermo è avvenuto sabato sera a Monza, quando Lo Passo stava recandosi come ospite all'inaugurazione di un locale assieme a Lele Mora e all'ex gieffina Guendalina Canessa, entrambi estranei alla vicenda giuridica. Tutto è iniziato il 24 settembre 2014, quando l'ex tronista si sottopone a un’operazione di rinoplastica presso lo studio di un chirurgo a Milano. Nella settimana successiva tutto appare essere a posto, ma la visita successiva il medico nota una “depressione ossea nei lati” che sembra essere dovuta a un urto. Quando però lo si fa notare a Lo Passo lui nega questa possibilità, nonostante il medico continui a far presente che sia davvero poco probabile che il tutto sia accaduto "naturalmente".

Alessio Lo Passo, Uomini e Donne, l'ex tronista è stato arrestato per estorsione: ecco com'è cominciata la vicenda - La vicenda non si ferma senza un'ulteriore ricerca da parte del medico che, sul web, scopre poi un video della trasmissione Pomeriggio 5 in cui Alessio Lo Passo, contattato telefonicamente dalla conduttrice Barbara D’Urso, rivela di aver fatto a botte all’esterno di un locale per apprezzamenti che erano stati rivolti alla sua fidanzata, lite avvenuta proprio pochi giorni prima la nuova visita col medico che lo ha in cura dopo l'intervento al naso. Stando alle ricostruzioni, Alessio Lo Passo si sarebbe poi ripresentato in studio con una fidanzata e un uomo di circa 60 anni da forte accento calabrese (mai indentificato) per pretendere la restituzione dei 57mila euro pagati per l’operazione con tanto di minaccia che altrimenti avrebbero "sfasciato tutto lo studio". Il 27 novembre Lo Passo avrebbe ripetuto le intimidazioni al telefono portando il medico a sporgere denuncia, facendo partire l'indagine del tribunale per estorsione in concorso. La condanna è diventata definitiva nell'aprile 2016, ma l'ex tronista credeva che la vicenda si fosse conclusa al momento dell'arresto. Oggi Alessio Lo Passo, incensurato, è stato portato nel carcere di Monza.

