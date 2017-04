Amici 2017 Serale / Ed. 16, anticipazioni registrazione 29 aprile: Cosimo eliminato, Renato Zero 5° giudice

Amici 2017

AMICI 2017 SERALE, ED. 16 ANTICIPAZIONI REGISTRAZIONE 29 APRILE: COSIMO ELIMINATO, RENATO ZERO QUINTO GIUDICE – E’ stata registrata ieri la sesta puntata del serale di Amici 2017 che andrà in onda sabato 29 aprile. Nonostante i timori della vigilia, non c’è stata una doppia eliminazione. Maria De Filippi, tuttavia, ha annunciato che la squadra che avrebbe perso una manche sarebbe finita tutta al ballottaggio finale. Come rivelano le talpe del Vicolo delle news, la registrazione del sesto serale è stata molto combattuta con entrambe le squadre che hanno dato il meglio per portare a casa i punti. A giudicare le esibizioni dei ragazzi, oltre a Daniele Liotti, Ambra Angiolini, Ermal Meta ed Eleonora Abbagnato è stato Renato Zero, quinto giudice della serata. Arisa e Loredana Bertè, invece, sono state le ospiti musicali che hanno duettato con i ragazzi. Ospite della serata Roberto Saviano con un’ostetrica di Medici senza frontiere. Durante il loro intervento, come scrive il Vicolo delle News, c’era un religioso silenzio e, al termine del monologo, Maria De Filippi si complimenta con il pubblico.

Durante la prima manche ci sono state cinque sfide di cui tre vinte dalla squadra blu grazie ai punti portati a casa da Cosimo, Andreas e Riccardo. La squadra bianca di Emma, però, oltre al punto conquistato da Thomas, sempre più beniamino del pubblico e della giuria, vince la terza, decisiva sfida con Sebastian che interpreta un quadro meraviglioso contro il duetto di Riccardo e Federica sulle note di “Ti scatterò una foto” di Tiziano Ferro. A rischio eliminazione finisce così tutta la squadra bianca. Nella seconda manche, invece, le parti si invertono. A vincere è la squadra blu di Elisa con l’intera squadra bianca che finisce al ballottaggio finale. Tutti gli allievi a rischio eliminazione si esibiscono. A rischiare, alla fine, l’eliminazione sono Shady e Cosimo. La cantante della squadra bianca, però, riesce a conquistare i favori dei votanti con il ballerino della squadra blu che, dopo aver già rischiato di uscire al termine della quinta puntata, deve definitivamente abbandonare la scuola.

