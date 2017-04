BEAUTIFUL/ Anticipazioni italiane e americane: Wyatt si schiera per la prima volta dalla parte di Quinn?

Beautiful

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI AMERICANE: STEFFY E LIAM PRESTO GENITORI? - Nelle puntate americane di Beautiful Liam e Steffy sono finalmente diventati marito e moglie, dopo anni trascorsi a rincorrersi. I telespettatori sono certi che purtroppo la loro felicità non durerà a lungo e che anche questa coppia debba seguire la 'dura legge' della soap opera, secondo la quale gli ostacoli arrivano per ogni relazione. Ma cosa dovremo aspettarci per gli Steam? Una recente notizia ha fatto drizzare le orecchie a molti fan, preoccupati che i due coniugi Spencer potrebbero presto scoprire che non sarà facile per loro diventare genitori. La sterilità di Steffy è fatto noto ai fan, ma è altrettanto vero che una cura effettuata negli anni trascorsi a Parigi le aveva permesso di risolvere questo grave problema. La news secondo la quale fra qualche settimana tornerà in scena la dottoressa March, esperta in sterilità (proprio lei si era occupata della gravidanza surrogata di Nicole) ha però aperto numerose discussioni nelle fanpages dedicate alla soap: si rivedrà proprio per aiutare Steffy e Liam? O qualche altra coppia cercherà di realizzare il sogno nel cassetto?

BEAUTIFUL, ANTICIPAZIONI 24 APRILE: WYATT SI SCHIERA CON QUINN? - Beautiful tornerà oggi su Canale 5 con una nuova puntata caratterizzata da un nuovo imprevisto capovolgimento di fronte. Dopo essersi trasferita nuovamente nella casa sulla spiaggia per riprendere la sua relazione con Wyatt, Steffy verrà raggiunta da Carter e poco dopo anche da Ridge. L'argomento di discussione sarà la procura firmata da Eric a Quinn: se la gioielliera venisse informata dell'esistenza di questo documento potrebbe riprendere il controllo della villa (dalla quale è stata cacciata) oltre che della Forrester Creations. In un primo momento l'avvocato aveva deciso di reggere il gioco all'amico Ridge ma dopo brevi riflessioni oggi cambierà idea. Affermerà di non poter mentire in modo tanto spregevole e di voler confessare a Quinn tutta la verità, che comunque le verrebbe detta da Eric nel caso in cui dovesse riprendersi dalla sua malattia. Proprio mentre questa conversazione entrerà nel vivo e gli animi si scalderanno, Wyatt farà ritorno a casa e, per puro caso, scoprirà tutta la verità. La riporterà immediatamente anche a Quinn? Le sue prime dichiarazioni propenderanno proprio in questa direzione...

